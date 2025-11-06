ANDALUCÍA
Esta es la provincia andaluza que alberga el ser vivo más antiguo de España: un árbol con más de 2.000 años
Este ejemplar es uno de los más longevos de toda Europa y se puede visitar mediante una ruta circular de cinco kilómetros
Andalucía alberga el ser vivo más viejo de toda España y uno de los más longevos de toda Europa. Se trata de un tejo con más de 2.000 años de antigüedad que ha visto pasar durante sus dos milenios de vida a romanos, árabes, visigodos y toda clase de cambios sociales, económicos y geopolíticos.
Un observador calmado convertido en la mejor memoria del país localizado en el parque más extenso de España y el segundo mayor de Europa: el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, en la provincia de Jaén. Una joya natural que mezcla un relieve escarpado con picos de hasta 2.000 metros de altitud con profundos valles y bosques en el que se pueden encontrar más de 200 especies animales y más de 2.300 vegetales.
El ser vivo más longevo de España, en la provincia de Jaén
Entre ellas, destacan diversos árboles con siglos de historia que se pueden encontrar en el Sendero de los Tejos Milenarios, una ruta de senderismo circular que sale de la Cañada de las Fuentes, junto al nacimiento del río Guadalquivir, y que permite ver algunos de los árboles más longevos del continente europeo.
Pero entre todos ellos, resalta un espécimen, convertido en el árbol más antiguo de todo el país: un tejo que duplica en tamaño al resto de ejemplares de la zona con un gigantesco tronco que atestigua los más de 2.000 años que lleva en el mundo, lo que le convierte en el más viejo de España y uno de los más antiguos de Europa.
Una ruta de cinco kilómetros para contemplar el árbol más antiguo de España, en Jaén
Su tamaño y su longevidad se deben a la privilegiada ubicación en la que se encuentra, a orillas del nacimiento del río Guadalquivir, que le proporciona la humedad necesaria para crecer fuerte y mantener su planta durante milenios. Y acompañándolo en este entorno y convirtiendo la zona en una de las más hermosas y salvajes del parque, se encuentran toda clase de especies vegetales como chopos, sauces y frescos, así como otros tejos milenarios.
Todos ellos se pueden contemplar a través de una ruta senderista de casi cinco kilómetros y medio de longitud y fácil recorrido, perfecta para realizar en familia o con amigos. Este sendero parte de la Cañada de las Fuentes en un camino circular que permite al visitante adentrarse en uno de los lugares más mágicos de Andalucía, en el que los milenios parecen haber pasado en apenas un suspiro.
