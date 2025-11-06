Un senador del PP por Huelva pone a los médicos en pie de guerra al culparlos de los fallos en los cribados

El Colegio de Médicos de Huelva ha expresado "el más enérgico rechazo a las declaraciones falsas y profundamente ofensivas" del senador del PP y exalcalde de Palos de la Frontera (Huelva), Carmelo Romero, contra los médicos en el cribado del cáncer de mama, atribuyendo a los facultativos la responsabilidad de los problemas detectados en la gestión de los resultados del cribado del cáncer de mama: "exigimos una rectificación".

Desde la institución colegial les ha "sorprendido" las declaraciones del senador por Huelva, una entrevista en un medio local de Huelva que se ha difundido por redes sociales. Consideran las afirmaciones "absolutamente inadmisibles", dado que "atentan contra el honor, la reputación, la integridad y la credibilidad de toda una profesión".

A juicio de este colectivo, "es totalmente impropio del cargo de un representante público hacer semejantes afirmaciones, que desprestigian a la profesión médica". Piensan que esta actitud puede deberse a "su falta de conocimiento" sobre el tema del que se pronuncia, un problema "sistémico en un proceso fundamentalmente administrativo que queda fuera de la competencia clínica".

"Pedimos que rectifique"

El Colegio de Médicos de Huelva insiste en que arremeter contra los facultativos es socavar a quienes, con su esfuerzo, trabajan a diario por la salud de la población: "le pedimos que rectifique. La libertad de expresión tiene límites en el respeto a la verdad y al honor ajeno, que en este caso lamentablemente no ha cumplido".

Por otro lado, desde esta institución han agradecido el rechazo expresado a las declaraciones de Romero por el consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en defensa de los médicos, aunque creen "imprescindible que el senador se retracte".

Sanz "rechaza" las declaraciones de Romero

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP-A), ha señalado sobre estas declaraciones que "no puede compartir" y, de hecho, "rechaza" las declaraciones de Carmelo Romero en las que sugería dimisiones de médicos por la crisis de los cribados de cáncer en la sanidad andaluza.

A preguntas de los periodistas en una atención a medios en Málaga, el consejero de Sanidad se ha pronunciado así después de que el citado senador del PP apuntase en una entrevista que la "mayor parte" de los fallos detectados con el funcionamiento del programa de detección precoz del cáncer de mama se concentraba en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, y "quien tendría que dimitir son los médicos o responsables que hayan cometido este fallo".

"Claramente tengo que decir que no puedo compartir, que rechazo ese tipo de manifestaciones", ha respondido Antonio Sanz a preguntas de los periodistas sobre esas declaraciones de Carmelo Romero, al tiempo que ha defendido que en Andalucía "contamos con unos profesionales sanitarios y médicos que merecen todo el apoyo, todo el respeto y, desde luego, toda la admiración".

De esta manera, el consejero de Sanidad ha sostenido que "no se puede poner en cuestión la tarea de los profesionales sanitarios" ni, "por supuesto", la de los médicos, tras lo que ha apostillado que "existen modelos asistenciales" y de organización que "se pueden mejorar siempre", y "eso es indiscutible", tras lo que ha remarcado que uno de sus "objetivos es contribuir a perfeccionar y mejorar cada día el sistema".

Dicho esto, Sanz ha remarcado que "este sistema sale adelante, y es un orgullo para todos los andaluces, gracias a la tarea de sus profesionales", a su "compromiso y preparación", y ha subrayado que, entre ellos, "y de manera fundamental", figuran "todos los profesionales médicos" del sistema sanitario andaluz, según ha incidido el consejero, que ha concluido pidiendo "prudencia ante cualquier tipo de manifestación en este sentido", y remarcando que "rechaza y no puede compartir en absoluto ese tipo de manifestaciones" como las expresadas por el senador Carmelo Romero.

Romero "mandó al médico" a Errejón cuando era diputado en el Congreso

No acaba con este caso la polémica con Carmelo Romero. Cuando era diputado en el Congreso en 2021 lanzó una frase en el pleno a Errejón que lo llevó a la portada de todos los medios. El popular gritó "vete al médico" al portavoz en ese momento de Mas País, Iñigo Errejón, cuando preguntaba al presidente, Pedro Sánchez, por la salud mental de los españoles tras la pandemia y el confinamiento.

Errejón ya se ha había quejado de que su pregunta fuera acogida con alguna risa en el hemiciclo y recordó la importancia de los problemas de salud mental generados por la pandemia. Pero además de los rumores provocados en las bancadas de la derecha del hemiciclo, al final de la intervención de Errejón se oyó a un diputado gritarle "vete al médico", ante el asombro de los presentes. Era Carmelo Romero.

Errejón protestó gestualmente por la frase y, de manera espontánea, buena parte de los diputados, entre ellos diversos del PP, le aplaudieron para expresarle su apoyo. Hora y media después del incidente, Romero confesó en su cuenta de Twitter ser el autor del grito y pidió disculpas al líder de Más País por lo que ha definido como "una frase desafortunada".