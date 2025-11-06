Vox redobla su ofensiva contra Juanma Moreno: pide la retirada del presupuesto por primera vez desde 2021

Vox presentará una enmienda a la totalidad de los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026. El líder de la formación de ultraderecha en la comunidad autónoma, Manuel Gavira, ha anunciado en una atención a medios en Algeciras que su grupo exigirá al Gobierno andaluz unas nuevas cuentas. Gavira ha exigido más fondos para sanidad, o empleo y ha reclamado que reduzcan las ayudas a las ONG.

Vox no será la única formación que rechace de pleno la propuesta de presupuestos del Ejecutivo de San Telmo. Como el partido de ultraderecha, el resto de formaciones de la oposición también han anunciado lo propio de cara al pleno que tendrá lugar el próximo miércoles. Pese a esta decisión, todos los grupos pueden presentar también enmiendas parciales que los populares puedan incluir en las cuentas.

En ocasiones anteriores, Vox había presentado enmiendas parciales a algunos de los puntos que proponía el PP en las cuentas andaluzas o habían votado en contra. Sin embargo, esta es la primera vez en esta legislatura que los de Gavira proponen al Gobierno andaluz que cambie el conjunto de las cuentas: "Le vamos a decir a la consejera de Hacienda que sus cuentas son malas para los andaluces".

Redobla la presión

"Vox en el Parlamento de Andalucía, en los últimos tres años, le ha presentado el Gobierno de Moreno Bonilla más de 2.100 enmiendas, 2.100 propuestas para mejorar las cuentas de Andalucía", ha explicado el líder del partido en la comunidad tras su anuncio. Gavira ha lamentado que, sin embargo, "Moreno ha rechazado la amplia mayoría y de las pocas que ha aprobado tampoco las ha cumplido".

Los únicos antecedentes los encontramos en 2019 y en 2022. En aquel momento el PP gobernaba en coalición con Ciudadanos y necesitaban el apoyo de Vox para sacar adelante todas sus propuestas. Así, en 2019, en los primeros presupuestos de Moreno, el PP tuvo que realizar una serie de concesiones a la formación para poder aprobarlos, y en 2022 tuvo que prorrogar los del año anterior.

Esta decisión no tiene repercusión sobre la aprobación de las mismas. La actual mayoría absoluta del PP sacará adelante la ley sin mayor problema, sí que demuestra como Vox ha redoblado sus ataques contra los populares. Las últimas encuestas dan un crecimiento al partido de ultraderecha en la comunidad autónoma, que podría impedir que Moreno reeditara su mayoría para las elecciones de 2026.

Enmienda al Gobierno

"Nosotros vamos a enmendar las cuentas y lo que esperamos es que más pronto que tarde, cuando sean las elecciones en Andalucía, cuando el señor Moreno Bonilla le da el botón, los andaluces enmiendan a su gestión y enmiendan a su Gobierno", ha sentenciado el portavoz del grupo en el Parlamento. No es la primera vez que realiza declaraciones en este tono, desde el verano su ofensiva a crecido.

Gavira, que ha recordado los fallos en el cribado del cáncer, ha explicado que su grupo ha realizado un "análisis exhaustivo" de la norma que propone el PP y ha preguntado si "implica una mejora de los servicios públicos". El portavoz ha definido como "un pa na" "tener un presidente que hace unos presupuestos que no mejoran la vida de los andaluces" y "tener un presidente que no tiene un plan para Andalucía."

"Sigue subvencionando a los sindicatos corruptos, sigue subvencionando ONGs que se gastan el dinero en amparar esas mafias que traen y trafican con la vida de las personas", ha denunciado, para recordar que 600.000 desempleados en Andalucía. Así, ha querido insistir en que "uno no se equivoca si dice que los servicios públicos bajo la dirección del Gobierno de Moreno Bonilla no está cumpliendo".