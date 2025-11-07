El tiempo en Andalucía
Este día vuelven las lluvias a Andalucía: Aemet avanza la previsión y las provincias afectadas
Todavía con elevada incertidumbre se prevén frentes asociados a borrascas atlánticas que afectarán al tercio occidental de la península y llegarán a Andalucía
Las lluvias generalizadas pueden volver a Andalucía debido a la llegada a la península de frentes asociados a borrascas atlánticas. Así lo afirma este viernes el portavoz de Aemet, Rubén del Campo, que ha avanzado la previsión del tiempo para este fin de semana y siguientes días de la semana próxima.
Estos frentes que llegarán el martes y miércoles de la semana que viene afectarán al tercio occidental de la península y entrarán por Andalucía occidental en Huelva el miércoles con lluvias débiles, pero se extenderán de forma más acusada a toda la comunidad autónoma el jueves. Una previsión que hay que tomar con mucha cautela por la elevada incertidumbre, por lo que puede cambiar con el paso de los días.
Así entrará el frente en Andalucía con temperaturas muy altas
Teniendo en cuenta la incertidumbre muy alta y los mapas de Aemet a día de hoy, el miércoles la provincia de Huelva será la única de la comunidad que registrará lluvias, en principio muy débiles. El resto de provincias estarán con cielos despejados. El jueves se prevé que este frente afecte a la totalidad de la comunidad autónoma menos la marte oriental (Almería y parte de Jaén), con lluvias más intensas, pero insistimos, hay mucha incertidumbre y la previsión puede cambiar.
Si hablamos de las temperaturas, Aemet ha confirmado que en la segunda mitad de la semana subirán las temperaturas muy por encima de la media para esta época del año. Se esperan máximas de 29 grados en Granada; 28 en Sevilla; 27 en Almería; 26 en Córdoba; 25 en Jaén, Málaga y Cádiz; y 24 grados en Huelva. Valores casi de final de verano.
- La Junta de Andalucía pacta su primera gran subida salarial en 20 años: se beneficiarán más de 50.000 funcionarios
- Una vaguada pondrá en alerta a Andalucía con lluvias intensas, tormentas y viento: 'Hay que estar preocupados
- El frío se confirma en Andalucía: 5 y 6 grados en algunas capitales y dos provincias con alertas el sábado
- Los ayuntamientos de Andalucía contratarán a 8.000 jóvenes en 2026: empleos de hasta seis meses
- El ‘no’ de Moreno a la quita de deuda obligará a Andalucía a pagar 2.655 millones en intereses hasta 2030
- Nuevo cambio de tiempo en Andalucía: llega un frente frío tras las lluvias
- Andalucía entra en alerta por fuertes vientos, lluvias y tornados: Juanma Moreno pide 'máxima precaución
- Aemet amplía hoy las alertas en Andalucía a seis provincias: no se descartan tornados o trombas marinas