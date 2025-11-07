Este día vuelven las lluvias a Andalucía: Aemet avanza la previsión y las provincias afectadas

Las lluvias generalizadas pueden volver a Andalucía debido a la llegada a la península de frentes asociados a borrascas atlánticas. Así lo afirma este viernes el portavoz de Aemet, Rubén del Campo, que ha avanzado la previsión del tiempo para este fin de semana y siguientes días de la semana próxima.

Estos frentes que llegarán el martes y miércoles de la semana que viene afectarán al tercio occidental de la península y entrarán por Andalucía occidental en Huelva el miércoles con lluvias débiles, pero se extenderán de forma más acusada a toda la comunidad autónoma el jueves. Una previsión que hay que tomar con mucha cautela por la elevada incertidumbre, por lo que puede cambiar con el paso de los días.

Así entrará el frente en Andalucía con temperaturas muy altas

Teniendo en cuenta la incertidumbre muy alta y los mapas de Aemet a día de hoy, el miércoles la provincia de Huelva será la única de la comunidad que registrará lluvias, en principio muy débiles. El resto de provincias estarán con cielos despejados. El jueves se prevé que este frente afecte a la totalidad de la comunidad autónoma menos la marte oriental (Almería y parte de Jaén), con lluvias más intensas, pero insistimos, hay mucha incertidumbre y la previsión puede cambiar.

Si hablamos de las temperaturas, Aemet ha confirmado que en la segunda mitad de la semana subirán las temperaturas muy por encima de la media para esta época del año. Se esperan máximas de 29 grados en Granada; 28 en Sevilla; 27 en Almería; 26 en Córdoba; 25 en Jaén, Málaga y Cádiz; y 24 grados en Huelva. Valores casi de final de verano.