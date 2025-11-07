Los funcionarios de la Junta de Andalucía pactan mejoras "históricas": estas son las medidas salariales y laborales

La situación de los empleados públicos andaluces mejorará en los próximos meses. La Junta de Andalucía y los sindicatos (CCOO, UGT y CSIF) firmarán este viernes un acuerdo para mejorar las condiciones laborales de los funcionarios de carrera y del personal laboral. Sin duda, el mayor de los logros que se extrae del preacuerdo pactado este jueves es un aumento salarial, pero el texto incluye más éxitos.

"En el siglo XXI no hemos tenido ningún acuerdo similar con los sindicatos, no hemos tenido ningún acuerdo suscrito por los tres sindicatos que forman parte de la mesa general", ha defendido el consejero José Antonio Nieto. Además, el responsable de Justicia ha agradecido la colaboración de las organizaciones y ha aplaudido el trabajo que han realizado tanto los sindicatos como su equipo estos meses.

El preacuerdo supone una estrategia entre 2025 y 2030 y contempla un alcance económico de 250 millones de euros en este plazo. En este nuevo encuentro, las organizaciones han manifestado su malestar por lo ocurrido, pero la reunión, como han detallado las fuentes de los distintos sindicatos y desde la propia Consejería, se ha desarrollado con normalidad y en un marco de búsqueda de acuerdo.

El objetivo, como explican desde CSIF, es dotar de "mayor flexibilidad y mayor agilidad". De hecho, voces del sindicato de funcionarios explican que el texto marca la necesidad de "apostar por una administración orientada a los resultados y a las demandas", aunque sostienen que, para conseguirlo "hay que tener capacidad". "Hay sitios colapsados y sitios más tranquilos", recuerdan desde la asociación.

Principales medidas

En materia social, el preacuerdo contempla la implantación de un servicio de prevención propio e integral para toda la administración con recursos especializados, vigilancia efectiva y cobertura homogénea. Así mismo, busca recuperar de forma progresiva el derecho a la acción social, que se suspendió durante la crisis de 2012, e implanta nuevas prestaciones, que no están consideradas como retribuciones, pero ayudan a los trabajadores.

Los puestos de libre designación han crecido un 30% desde la llegada del PP al Gobierno andaluz. Ahora, el acuerdo plantea que el acceso a estos cargos dependa de una "elección basada en el mérito y la capacidad para los puestos de responsabilidad en la administración general", para poder reducir la discrecionalidad. En esta línea, promoverán un nuevo modelo de formación continua por competencias.

El acuerdo apuesta por terminar, este mismo mes, la negociación del VII Convenio Colectivo del personal laboral de la Junta, en el que se contempla la evaluación del desempeño, la carrera horizontal y la reclasificación de funciones. En materia de convenios, también aboga por actualizar los convenios colectivos del sector público instrumental, para armonizar condiciones laborales y evitar duplicidades administrativas.

En el pacto también se tienen en cuenta las exigencias de la Unión Europea. Así, uno de los principales puntos del texto es la necesidad de estabilizar el empleo público. El objetivo de la Consejería de Justicia es establecer un modelo de planificación que garantice que la tasa de temporalidad sea inferior al 8%. Además, se reordenarán los puestos de trabajo para adaptarlos a los nuevos perfiles y la transformación digital.

Una administración del XXI

"Busca desarrollar algunos de los preceptos de la Ley de Función Pública Andaluza de 2023, aprobada por el Parlamento andaluz, comenzando la implantación del modelo de carrera profesional horizontal y evaluación del desempeño retribuido", explican fuentes de UGT consultadas por El Correo de Andalucía. El objetivo, según ha señalado en varias ocasiones Nieto es pasar de una administración del siglo XX a una del XXI.

No es la primera vez que ambas partes se reúnen. La Junta canceló un encuentro que debía celebrarse el 2 de octubre, unos días después de que se conocieran los fallos en el cribado y el 17, los sindicatos se levantaron de la mesa después de que la Consejería informara de una reducción en las partidas económicas. "Ha sido una negociación de ultimar el encuadre presupuestario y detalles", sostienen desde UGT.

"Llevamos desde julio tabajando de 16:00 a 21:00 de la noche", señalan fuentes de CCOO para asegurar que ha sido un acuerdo más que trabajado. Así las primeras negativas de la Junta, provocaron que los sindicatos se hayan manifestado en hasta dos ocasiones para exigir a la Junta la necesidad de recuperar la mesa de negociación. De hecho, fue en plena protesta este miércoles cuando Justicia convocó la reunión.