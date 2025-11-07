José Luis Sanz abre el congreso del PP con una llamada a la movilización: "A partir del lunes me pienso tirar a la calle"

"En las próximas elecciones Andalucía se juega muchísimo". El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, lo tiene claro: su partido, que celebra su Congreso regional, tiene que poner toda la carne en el asador de cara a las elecciones autonómicas que se celebrarán en la primavera de 2026. La mayoría absoluta de la que ahora goza el PP podría estar en juego y el regidor ha puesto sobre la mesa sus ganas de trabajar por conseguirlo.

El dirigente popular ha sido el primero en tomar la palabra para dar la bienvenida a los 5.000 participantes del XVII Congreso del PP, el cuarto del que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, sale victorioso. Así, ha definido este evento como "la preparación de las próximas elecciones autonómicas", que tendrán lugar en unos ocho meses, según ha indicado el propio Moreno. Todo, "sin ningún tipo de hipotecas, sin ningún tipo de chantaje".

Los populares han ganado en todos los comicios del último ciclo electoral (autonómicas, locales, generales y europeas), pero las encuestas vaticinan que podrían perder la mayoría absoluta en las próximas elecciones autonómicas. "A partir del lunes me pienso tirar a la calle para defender los intereses de la ciudad de Sevilla", ha asegurado el alcalde de la ciudad en su intervención en el Congreso del PP.

Criticas al Gobierno central

Pese a los barómetros, que hacen que el PP baje mientras que Vox suba, Sanz ha recalcado antes de entrar en el plenario que no hay miedo a perder la mayoría absoluta. El alcalde ha puesto el foco en el lunes para ponerse manos a la obra y sí que ha subrayado que "sí es cierto que hace falta una mayoría estable para que el presidente de la Junta de Andalucía pueda seguir haciendo lo que viene haciendo".

En su intervención Sanz ha recordado que Sevilla es una ciudad "con un déficit de infraestructuras importantes". De hecho, como ya ha hecho en otras ocasiones, ha asegurado que Pedro Sánchez es un "presidente sectario, el más antisevillano de nuestra historia democrática". Así, ha recordado que mientras que se tardaron cuatro años en hacer el puente del V Centenario, se emplearán ocho en sus obras.

Sanz ha manifestado que en Sevilla, se conoce "muy bien" a la vicepresidente del Gobierno, María Jesús Montero: "Fue la consejera de Sanidad que estuvo reclamando el Hospital Militar a aznar y tal como recepcionó, cerró hasta que ha vuelto a ser una realidad con Moreno". Por ello, la ha acusado de "no haber presentado una iniciativa defendiendo la ciudad de Sevilla y ha permitido que hayan pasado dirección a Barcelona mas de 630 millones para rodalies"

Frente a la gestión del Gobierno de España, Sanz se ha deshecho en halagos para el Ejecutivo autonómico. "Sevilla no quiere bajarse de esta locomotora económica que ahora es Andalucía", ha explicado el alcalde, que ha recordado las obras del Metro, la Ciudad de la Justicia, las Atarazanas o el Hospital Militar. "No poder perder lo mucho que hemos conquistado en estos más de seis años", ha insistido le dirigente popular.