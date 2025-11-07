Juanma Moreno recupera sintonía con los sindicatos y bromea con UGT y CCOO : "¿Se desconvoca la manifestación?"
El congreso del PP deja una primera imagen simbólica: el saludo entre Juanma Moreno y los líderes de UGT y CCOO que han convocado una manifestación este domingo
Uno de los grandes objetivos del congreso que el PP andaluz celebra en Sevilla este fin de semana es enderezar la conocida como "vía andaluza" ese relato de "moderación, diálogo y consenso" que durante las últimas semanas se había tambaleado especialmente por la gestión de la sanidad y la crisis de los cribados.
En esta vía andaluza tienen un especial protagonismo los sindicatos UGT y CCOO on quienes Juanma Moreno había conseguido mantener abierta un marcop constante de diálogo (con acuerdos como la Ley de Concertación o los pactos en el ámbito educativo) pero con quienes hubo un distanciamiento a raíz de la manifestación por la sanidad del pasado mes de abril. De hecho, ambos tienen convocada una movilización este mismo domingo.
Por eso, el presidente compartió con CCOO y UGT su primera imagen del Congreso Regional del PP. Sus líderes regionales, Nuria López y Oskar Martín, no sólo han acudido a Fibes sino que aguardaron a Juanma Moreno a su llegada para protagonizar un primer saludo. Estuvieron acompañados de la recién elegida consejera de Diálogo Social, Carolina España.
El ambiente fue tan distendido que permitió al presidente bromear con los dos líderes sindicales. "Se ha desconvocado ya", les preguntó en alusión a la manifestación por la sanidad convocada para este domingo. "No, presidente, pero hemos avanzado con una convocatoria de una mesa", le respondieron. La broma continuó ahora con Carolina España a quien el presidente le pidió explicaciones porque se mantenga la protesta.
Tras este saludo organizado, los dos líderes sindicales acudieron a salón de actos invitados por el presidente de la Junta de Andalucía para compartir el informe de gestión de Antonio Repullo.
