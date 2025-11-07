Junta de Andalucia y sindicados firman la subida salarial: "Dignificaremos el trabajo de los funcionarios"

Había habido varios amagos anteriores de alcanzar un acuerdo sobre los funcionarios, pero siempre sin éxito. La el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha celebrado este viernes la firma con los sindicatos (CCOO, UGT y CSIF) han firmado este viernes un acuerdo "histórico" para mejorar las condiciones laborales de los funcionarios de carrera y del personal laboral.

Entre los retos de Justicia está la transformación de la administración pública andaluza. Un lavado de cara a la función pública autonómica con la que hacerla pasar del siglo XX al XXI. En palabras del propio dirigente popular, son "cambios irreversibles" con los que modernizar el empleo público que, junto a otros decretos como el del teletrabajo, cambiarán el sistema andaluz de la mano de la ley de función pública.

"Es un salto de calidad en las mejoras de las condiciones sociolaborales de nuestros empleados públicos para modernizar la administración y mejorar el servicio que le damos al conjunto de los andaluces", ha detallado Nieto en un vídeo tras la reunión. Así, ha señalado que desde su equipo confían en que este listado de medidas "sea un salto hacia el futuro e irreversible".

Subida salarial

Sin duda, el mayor de los logros es un aumento salarial. Esta es trata de una reclamación histórica de los sindicatos, ya que la última subida que experimentaron estos trabajadores públicos de Andalucía se produjo en 2008. Esta subida se enmarca dentro de la creación de un nuevo complemento autonómico con el que se evalúa el desempeño laboral de los trabajadores.

A la subida salarial se suman también actualizaciones de convenios, fomento de la estabilidad, formación de la plantilla o "elección basada en el mérito y la capacidad para los puestos de responsabilidad en la administración general". Sin duda, uno de los puntos que más destacan los sindicatos es la vuelta de forma progresiva el derecho a la acción social, que se suspendió durante la crisis de 2012.

"La administración general ha estado fuera de otros acuerdos que se han alcanzado en salud o educación", ha lamentado el consejero, que ha explicado que con este pacto se alcanzan "condiciones que dignifiquen al empleado público". De hecho, ha reconocido que en el texto ha estado implicado, de forma "personal", el presidente de la Junta, Juanma Moreno y los consejeros Antonio Sanz y Carolina España.

Ambas partes llevan trabajando de forma ardua desde el mes de julio. El acuerdo ha tenido que posponerse tras la crisis provocada por los cribados del cáncer de mama, pero finalmente, sindicatos y Junta han encontrado el camino hacia el pacto para conseguir un acuerdo "histórico" con el que abordar "las necesidades de organización de la empresa pública": "Nunca se habia tenido un acuerdo similar".