"Pin, pon con Juanma Moreno": el PP andaluz se rejuvenece en su Congreso en busca de la mayoría absoluta

El Pabellón II de Fibes se ha transformado en un escenario de TikTok. Hay caravanas, guirnaldas y chavales que cargan totebags verdes con el logo del PP. Los chicos de Nuevas Generaciones viene de Cádiz, de Córdoba o de Almería, todo para ver al presidente de la Junta, Juanma Moreno. En su XVII el PP ha puesto el foco en ellos para relanzar a Moreno y reeditar la mayoría absoluta.

Al dirigente popular le cuesta abrirse paso entre las masas de jóvenes y mayores que le piden fotos y besos. De la bulla salen manos con libros, con su Manual de Convivencia, para que el presidente los firme. Él para una y otra vez. En la última sesión de control al presidente, la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, le dijo a Moreno que había dejado de ser "el novio de Andalucía", pero el popular mantiene el encanto entre los suyos.

En el PP andaluz saben que muchos de los votos que pierden a la derecha son de los jóvenes. Lo dicen los datos, los votantes de menor de edad se están extremizando y es Vox el partido que está siendo capaz de rentabilizar este descontento. Así, Moreno ha aprovechado para rodearse de miembros de la Generación Z con los que ser capaces reconquistar a este sector.

Antes de pasar un rato con sus jóvenes, el presidente de la Junta se para con los diputados José Ramón Carmona y Jessica Trujillo. Los malagueños tienen un pódcast, Los políticos no son personas, con el que entrevistan este fin de semana a muchos de los dirigentes que van a formar parte de este Congreso regional del PP y entre ellos no podía faltar al presidente. Alrededor del set no cabe nadie, aunque la entrevista no podrá escucharse hasta la semana que viene.

Un encuentro con Nuevas Generaciones

Los miembros de Nuevas Generaciones posan con el decorado, con sus pancartas, se graban y piden fotos sin parar. Cuando los chicos ven llegar la muchedumbre desde el fondo del pabellón lo tienen claro: "¡Ahí está el presi!". Todos dejan de hablar entre ellos y alzan sus móviles. Hay que mostrar al mundo que están con él: "Cómo no lo vamos a votar".

"Yo amo nuevas generaciones", ha sentenciado el presidente, que ha asegurado que la agrupación del partido le ha marcado: "Los que pasamos por Nuevas Generaciones tenemos un punto de sensibilidad distinto", ha confesado el presidente. En un emotivo discurso rodeado de chicos, Moreno les ha explicado que su carrera "ha estado claramente condicionada" por esta experiencia y les ha pedido "esas señas de identidad no pueden perderlas en la vida".

Irene viene de Cádiz y el partido la ha escogido para entrevistar al presidente. Mientras llega lo mira desde la parte más alta de la pirámide que centra la plaza de Fibes. "La verdad que estaba un poco nerviosa, pero muy ilusionada por la oportunidad que me ha dado", explica. Irene ha hecho un "pin, pon" con Moreno, un trend de TikTok de preguntas rápidas a las que el presidente, ahora que tiene cuenta en esta red social, debe estar acostumbrado.

Libros firmados

"Juanma nos ha firmado el libro y nos ha puesto los dos que nos tiene mucho afecto y cariño", explican Jose y Álvaro, que han hecho muchos kilómetros esta mañana desde Almería para estar aquí. Ambos son incapaces de borrar la sonrisa y aseguran que "es un hombre superencantador, es muy amable". "Estamos superagradecidos con el trato que nos ha dado. Juanma siempre es el mejor", insisten los dos casi al unísono.

Fuentes del partido sostienen que este viernes ha sido el día "más ligth". El sábado, Moreno firmará libros en una camioneta para los que todavía no han tenido la oportunidad. De hecho, aunque en Sevilla ya han desembarcado figuras nacionales como Bea Fanjul, presidenta nacional de Nuevas Generaciones, este sábado llegarán personalidades como la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o el de Murcia, Fernando López Miras.

Los populares no quieren dejar nada al azar. Esperan que este Congreso sirva como pistoletazo de salida para las elecciones andaluzas que se celebrarán la próxima primavera. Todo para darle el último impulso a Moreno para reeditar sus cifras, especialmente ahora que su Gobierno se encuentra en sus momentos más débiles tras la crisis del cribado de cáncer de mama.