El PP andaluz convierte su congreso en un festival "entre El Hormiguero y Broncano" para relanzar a Juanma Moreno

Tatuajes (temporales), firma de libros y camisetas personalizadas. El PP andaluz ha convocado a los suyos a un Congreso, que ha convertido en una especie de festival "entre El Hormiguero y Broncano", para relanzar a Juanma Moreno. El PP quiere reeditar la presidencia de la Junta de Andalucía y la mayoría absoluta y lo ha apostado todo en un Congreso que ha cobrado especial relevancia tras la crisis del cribado de cáncer.

Por Fibes pasarán este fin de semana 5.000 personas para el XVII Congreso del PP de Andalucía que se presenta bajo el lema Siempre Andalucía. Fuentes del PP reconocen que han sido meses de arduo trabajo para crear un festival cargado de guirnaldas y food trucks, en los que puedes conseguir una camiseta de un perro con gafas -en lo que parece un guiño a la intervención del presidente, Pedro Sánchez en el Senado, aunque el PP asegura que depende de la empresa-.

La decisión más importante del Congreso, la de elegir a un nuevo líder para la formación, está más que tomada. Moreno ha obtenido 40.000 avales para intentar reeditar el Gobierno popular en San Telmo. Más allá de esto, todo son dudas. El presidente de la Junta lleva ya 11 años al frente de la formación y su mayoría absoluta le ha impulsado para repetir en el cargo, al menos hasta las próximas elecciones autonómicas.

Sin pistas sobre la Ejecutiva

El actual secretario general, Antonio Repullo, ha evitado dar pistas sobre la nueva ejecutiva, que el Moreno anunciará este sábado. Lo que sí revelan desde la formación es que habrá cambios. No siquiera ha querido confirmar si su nombre volverá a estar entre los elegidos: "Yo hace cinco años estaba en mi despacho de abogado y no tenía relación con la política. Os podéis imaginar que mi ego político está absolutamente superado".

"Este partido tiene que estar al orden de lo que está pasando en la calle y para eso lógicamente nosotros también tenemos que transformarnos", ha explicado Repullo. Aun así, fuentes del PP reconocen que "hay áreas que hay actualizar". De hecho, Igualdad y Sanidad están unidad y, dada la situación actual, es previsible que se separen o que se refuercen áreas como el de vivienda.

En el encuentro no solo participarán miembros del Partido Popular, sino que también habrá miembros de la sociedad civil. "Eso nos va a hacer que nos enriquezcamos, que esa comunicación con la sociedad sea cada vez mayor y cada vez mejor", ha señalado el dirigente. De hecho, contarán con tiktoker como Manu Diebre y la estadounidense Sophie Gray.

Críticas al Gobierno central

Los populares andaluces quieren "hacer un balance de la gestión de los últimos cuatro años", aunque evitan pronunciar el término de mayoría absoluta. Repullo ha asegurado que el Gobierno del PP "ha servido para mejorar la vida y la calidad de vida de los ciudadanos y hacer que Andalucía". "Lo que hace María Jesús Montero es todo lo contrario, hay una falta absoluta de gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en Andalucía", ha denunciado.

Repullo ha defendido la capacidad del Gobierno de Moreno de ser el "único" capaz de "generar estabilidad en Andalucía". Así, ha puesto como ejemplo la capacidad de Moreno de desarrollar medidas para la comunidad, gracias a su mayoría absoluta: "Todos los años hemos tenido un presupuesto para mejorar los servicios públicos de todos los andaluces y también para que paguemos menos impuestos".

"Nos hemos encontrado al modelo Montero, el modelo de la mentira, la corrupción, que hace todo lo contrario a lo que quiere la sociedad", ha denunciado Repullo. Así, asegura que este Congreso servirá como "termómetro" para medir a la sociedad, que asegura que quiere "una financiación justa para Andalucía" o "tener mejores trenes, mejores comunicaciones", frente a lo que propone el Gobierno nacional.