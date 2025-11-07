El PP andaluz defiende prohibir el uso del teléfono móvil en casos de acoso escolar y un mando único en el Estrecho

El suicidio de Sandra Peña tras sufrir acoso escolar en un colegio de Sevilla ha entrado de lleno en el congreso que celebra el PP andaluz en Fibes. La ponencia política, que establece las bases del discurso político de cara a las elecciones, recogerá tras una enmienda de última hora la propuesta planteada por el presidente andaluz, Juanma Moreno, para prohibir el uso del móvil y de las redes sociales a menores que hayan participado en casos de bullying.

“Andalucía debe seguir liderando la lucha contra el bullying y el ciberacoso. Tolerancia cero”, recoge la enmienda aceptada durante el congreso del PP y que se se han incorporado al texto coordinado por la consejera Carolina España tras hacer referencia al sufrimiento de la joven Sandra Peña: “ La escuela como un espacio seguro donde los alumnos se sientan respetados y protegidos”.

La propuesta que se ha incorporado coincide con el compromiso del presidente andaluz, Juanma Moreno, tras el suicidio de Sandra Peña y supone un paso más en una estrategia andaluza que ya conllevó el pasado curso escolar la prohibición del uso del móvil en los institutos.

Más seguridad en el estrecho

La ponencia que coordina Carolina España recoge un capítulo específico sobre la seguridad y la inmigración, un texto que mantiene un equilibrio entre una visión abierta a la llegada legal de inmigrantes como algo “necesario” pero que vinculada las llegadas ilegales con un aumento de la inseguridad.

Este texto se verá reforzada con la reivindicación de un “mando único” que refuerce la seguridad en las costas y especialmente en el estrecho para luchar contra el narcotráfico: “Tenemos que mantener un compromiso con la seguridad y con el aumento de la vigilancia en las fronteras contando con un mando único”, recoge el texto defendido oralmente en el congreso.