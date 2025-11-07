Los sistemas de seguridad del narco en Andalucía más allá de los fusiles de asalto: coches antipersecuciones con extintores con polvo

El Guadiana, el Guadalquivir, el Iro y, también, el Guadalete. Son algunos de los nombres de los ríos usados por el narcotráfico para dar entrada a la droga de las narcolanchas por Andalucía. En los últimos tiempos, la Policía Nacional había detectado un aumento del tráfico de embarcaciones neumáticas por la zona navegable de este último río. El pasado 2 de noviembre, la investigación culminó con la intervención de 2.000 kilos de hachís en una guardería a la altura de Jerez de la Frontera, pero los agentes también encontraron un arma de guerra y dos coches con un novedoso sistema de seguridad antipersecuciones por tierra.

El modus operandi descubierto por los agentes de la Policía Nacional era siempre similar: gomas que bajaban y regresaban con la droga hasta las orillas. Una vez allí, los alijos eran colocados en vehículos todoterreno 4x4 para ser transportadas hasta las guarderías, nombre con el que se conoce a los grandes almacenes de droga antes de ser distribuida por Europa.

El pasado sábado por la noche, los agentes desplegaron un amplio dispositivo en las orillas del río. El objetivo era detectar a las embarcaciones que salían y entraban a navegar.

En torno a las 3 de la madrugada, tres embarcaciones neumáticas fueron detectadas en el río. Los agentes presumieron que transportaban fardos de hachís.

Dos todoterrenos recogieron la mercancía y las llevaron hasta una finca situada en Jerez. Los coches fueron llevados entonces hasta otra finca, también situada en la zona de la campiña jerezana.

Vehículos robados y antipersecuciones

Los agentes pidieron la autorización judicial para entrar en ambas fincas y realizar los registros. Encontraron un total de dos toneladas de hachís alijadas y un fusil de asalto AK-47, un arma de guerra que ya ha sido intervenida en anteriores operaciones contra el narcotráfico en Andalucía.

Los coches encontrados en la segunda finca eran dos Land Cruiser. Ambos eran vehículos robados, pero lo llamativo era el novedoso sistema que traían instalado. Contaban con extintores con tubos dirigidos a la parte trasera y diseñados para emitir polvo. De esta manera podrían dificultar la persecución policial durante las fugas.