Juanma Moreno consolida su ejecutiva pero pide "redoblar esfuerzos" en Andalucía: "Quién crea que está ganado, se equivoca"

"Lo que funciona, no se toca", resumía en su intervención el secretario general del PP, Miguel Tellado. Y menos aún a apenas siete meses de las elecciones. De ahí que el presidente andaluz, Juanma Moreno, haya optado en el congreso regional de Sevilla por la continuidad de Antonio Repullo como secretario general del partido al menos hasta los próximos comicios. Pero al mismo tiempo, ha hecho un llamamiento a la movilización y ha pedido un cambio de ritmo. "Quién crea que esto está ganado se equivoca y juega en contra", afirmó. A continuación pidió al partido que se redoblen esfuerzos.

El Gobierno andaluz asume que hay situaciones de corregir especialmente después de la crisis sanitaria y su alcance político. En el ámbito institucional, Juanma Moreno ha optado por confiar en Antonio Sanz y delegar en él toda la responsabilidad institucional , un papel que ha asumido liderando un giro en la forma de afrontar la crisis sanitaria.

Pero a siete meses de las elecciones, en el ámbito político Moreno ha pedido un cambio de ritmo que liderará prácticamente el mismo equipo sólo con algunos cambios: "Hay que redoblar los esfuerzos. Hay que salir a defender el partido que más cuida a los servicios públicos".

El presidente andaluz, que defendió la gestión realizada, hizo así un llamamiento para que "Andalucía no retroceda". "Tenemos que conseguir una mayoría de estabilidad para el conjunto de los andaluces, el futuro de nuestros y nietos está en nuestras manos. Os pido el apoyo para consolidar el avance y la transformación en Andalucía. Estye proyecto tiene mucho que ofrecer porque tenemos idea y muchas ganas".

Nueva Ejecutiva

La tercera ejecutiva de Juanma Moreno como presidente del PP la volverá a dirigir Antonio Repullo como secretario general. Junto a él estará el gaditano Ignacio Romaní que ve reforzado su peso en la dirección como responsable de organización. El comité electoral lo coordinará el recién nombrado consejero de Sanidad, Antonio Sanz, que asume así nuevas responsabilidades en la recta final de la legislatura.

El equipo se completará con personas como Ana Mestre, Jacobo Florido, Pablo Venzal, José Carlos Álvarez, Bea Jurado, Inmaculada Hernández, Natalia Márquez, Soledad Aranda, Ana Belén Mata, Pamela Hoyo o Raúl Jiménez. Como gesto ante una de las prioridades del Gobierno andaluz y de todas las administraciones en estos momentos, el presidente andaluz ha configurado una nueva secretaría de Vivienda que estará coordinada por Manuel Francisco Delgado. Carolina España también asumirá su responsabilidad en el Consejo asesor.