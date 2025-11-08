Ser alcalde es 'capital' en el PP andaluz

Al 'collage' del aquí y el ahora del PP andaluz, que está trazando su Congreso Regional, también se asomaron -en los albores de la tarde de este sábado- los alcaldes de 'casi' todas las capitales de provincia andaluzas. De todas menos Jaén, que se cayó del pleno al 'ocho' logrado por los populares en los ayuntamientos capitalinos, cuando a principios de este año prosperó la moción de censura del PSOE y Jaén Merece Más. Desde entonces, este grupo de regidores estelares del centro-derecha lo integran los siete ponentes que se sentaron a intervenir con los elogios a la gestión del Gobierno andaluz de Juanma Moreno como previsible lugar común: José Luis Sanz (Sevilla), Francisco de la Torre (Málaga), María del Mar Vázquez (Almería), Bruno García (Cádiz), José María Bellido (Córdoba), Marifrán Carazo (Granada) y Pilar Miranda (Huelva). Eso sí, saltaron sobre todo a la palestra, de forma muy resumida y a modo de conveniente autorretrato, las cuestiones que abrazan en el día a día de sus cometidos como 'vigías' de las principales ciudades de Andalucía.

"Las personas en el centro"

En este sentido, el regidor malagueño Francisco de la Torre matizó los comentarios del presentador para precisar que "desde el año 2000" está al frente del Consistorio y ha puesto a las personas "en el centro de la estrategia municipal". De la Torre reconoció, con todas sus miras y sin perder de vista el presente, "el desafío enorme con las viviendas" que existe en la capital malagueña. Y agregó un guiño al Gobierno andaluz de su partido: "Con la Junta tenemos ahora un diálogo que antes era muy difícil tener".

Igualmente, relató que en su trabajo como alcalde la gasolina se la da "sentirse útil para generar empleo, una mejor oportunidad de vivienda, una mejor oferta cultural o contribuir al desarrollo tecnológico".

Además, De la Torre, aprovechó la ocasión para reivindicar proyectos pendientes como el Auditorio y recordó que la financiación del Ministerio para el Auditorio "ni está ni se le espera".

"Una ciudad muy dejada"

Su homólogo hispalense, José Luis Sanz, expuso que al adquirir el poder municipal de la capital de Andalucía se encontró "una ciudad muy dejada". "Es la que menos ha tenido a un alcalde del PP en toda Andalucía, Málaga ha tenido a un gran alcalde como Paco de la Torre, Huelva tuvo a Perico y las demás a otros muchos, ellos nos han enseñado a todos a ser los mejores alcaldes de España", afirmó Sanz en una intervención en la que también afloró su pasado como alcalde de la localidad sevillana de Tomares,

La granadina Marifrán Carazo, que en el congreso regional de hace cuatro años era consejera de Fomento, abrazó su satisfacción como regidora a las miradas los niños y las sonrisas de los vecinos que "te animan, te acompañan día a día. Así, abogó por ser "muy cercanos a las personas a las que nos motiva la propia ciudad". "Tenemos el reto de construir una Granada mejor entre todos", recalcó.

"Más coordinados con Andalucía"

El cordobés José María Bellido agradeció a la Junta que "después de seis años, lo está notando la gente y está viendo que su ciudad está más coordinada con Andalucía". Bellido se definió como "un cordobés de 48 años que nunca se ha movido de su ciudad" e invitó a los presentes a imaginarse lo que significa para él "ser alcalde de Córdoba". "Quien nos vota, nos conoce, yo no puedo engañar a la gente", dijo Bellido.

El gaditano Bruno García defendió que el alcalde tiene que "quemar mucha suela de zapato en la calle para atender a la gente en lo grande y lo pequeño". "La clave es el equipo", enfatizó.

Además, la presencia en esta mesa redonda de María del Mar Vázquez situó a la regidora almeriense, por unos instantes, en un rol diferente al que viene asumiendo desde el viernes por la tarde como presidenta de este cónclave regional. Durante su intervención, Vázquez exhibió el agradecimiento a la Junta al asegurar que "Juanma ha conseguido que Almería tenga agua en todos los rincones" "No se puede ser alcalde si no eres una persona ilusionada, siempre hay que tener ese acicate que tenemos los andaluces", agregó en otro pasaje de su discurso.

Por su parte, la regidora onubense Pilar Miranda, se asomó a este sanedrín de alcaldes populares después de haber estado al frente, estas últimas semanas, de la presidencia del Comité Organizador del Congreso (COC). Miranda proclamó que su gran energía "son los onubenses". "Busco el contacto directo de los onubenses desde la siete menos cuarto de la mañana, últimamente no me da tiempo ni a ir al gimnasio. Mi teléfono lo tiene media Huelva, me llaman continuamente y no me molesta", esbozó para ilustrar su manera de relacionarse con los ciudadanos.