GASTRONOMÍA
Así es la taberna "de toda la vida" de Cádiz con tapas caseras a 1,50 euros: casi 70 años creando los mejores vinos a granel
En las instalaciones de este negocio familiar se producen y embotellan vinos Finos, Moscatel, Cream, Pedro Ximenez, Oloroso y Tintilla de Rota
Tapas a 1,50 euros y vinos a granel producidos y embotellados por ellos mismos. Esto es lo que ofrece una de las tabernas más emblemáticas de Cádiz, de las "de toda la vida", que ofrece comida casera y caldos de calidad con una privilegiada ubicación en el municipio costero de Rota.
Este negocio familiar que cuenta con 70 años de trayectoria tras arrancar su actividad en el 1957 y que ofrece comidas de calidad y vinos de la zona a un precio reducido es Bodegas el Gato, en la que Juan Martínez Martín-Niño 'El Gato', junto a su familia, ofrecen los mejores caldos de la provincia tras cuidar al máximo la elaboración desde el viñedo hasta el embotellamiento, que realizan ellos mismos.
De ese modo, este establecimiento situado en el casco antiguo de Rota produce y embotella vinos Finos, Moscatel, Cream, Pedro Ximenez, Oloroso y Tintilla de Rota, originario de la localidad gaditana, que se distinguen en el mercado por las marcas 'El Mayeto', 'Gran Mayeto', 'J. Martínez' y 'Tehigo'.
Tapas, vinos y visitas guiadas en esta taberna de Cádiz
Además, los visitantes que lo deseen pueden acudir a las Bodegas el Gato y descubrir las instalaciones y el proceso de elaboración de sus vinos. "El recorrido se convierte en un viaje al pasado, pues es la única Bodega del casco histórico de Rota en funcionamiento", recalca la propia empresa.
De igual modo, se podrá conocer también su pequeño laboratorio, las botas que conservan gran parte del vino, una antigua embotelladora rudimentaria que aún funciona y 'La Sacristía', donde se guardan los vinos "más antiguos y los más preciados".
Y para acompañar todos estos caldos, este negocio familiar ofrece en su establecimiento de la avenida San Fernando de Rota gran variedad de tapas desde 1,50 euros, entre las que destacan sus patatas aliñadas, el arranque roteño, los montaditos de lomo, su chorizo a la plancha, los chicharrones de Cádiz, el salpicón y el atún mechado, entre otros.
