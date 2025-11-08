Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

GASTRONOMÍA

Así es la taberna "de toda la vida" de Cádiz con tapas caseras a 1,50 euros: casi 70 años creando los mejores vinos a granel

En las instalaciones de este negocio familiar se producen y embotellan vinos Finos, Moscatel, Cream, Pedro Ximenez, Oloroso y Tintilla de Rota

Así es 'Bodegas El Gato', la taberna &quot;de toda la vida&quot; de Cádiz con tapas caseras a 1,50 euros: casi 70 años con los mejores vinos a granel

Así es 'Bodegas El Gato', la taberna "de toda la vida" de Cádiz con tapas caseras a 1,50 euros: casi 70 años con los mejores vinos a granel / Bodegas El Gato

Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Tapas a 1,50 euros y vinos a granel producidos y embotellados por ellos mismos. Esto es lo que ofrece una de las tabernas más emblemáticas de Cádiz, de las "de toda la vida", que ofrece comida casera y caldos de calidad con una privilegiada ubicación en el municipio costero de Rota.

Este negocio familiar que cuenta con 70 años de trayectoria tras arrancar su actividad en el 1957 y que ofrece comidas de calidad y vinos de la zona a un precio reducido es Bodegas el Gato, en la que Juan Martínez Martín-Niño 'El Gato', junto a su familia, ofrecen los mejores caldos de la provincia tras cuidar al máximo la elaboración desde el viñedo hasta el embotellamiento, que realizan ellos mismos.

De ese modo, este establecimiento situado en el casco antiguo de Rota produce y embotella vinos Finos, Moscatel, Cream, Pedro Ximenez, Oloroso y Tintilla de Rota, originario de la localidad gaditana, que se distinguen en el mercado por las marcas 'El Mayeto', 'Gran Mayeto', 'J. Martínez' y 'Tehigo'.

Tapas, vinos y visitas guiadas en esta taberna de Cádiz

Además, los visitantes que lo deseen pueden acudir a las Bodegas el Gato y descubrir las instalaciones y el proceso de elaboración de sus vinos. "El recorrido se convierte en un viaje al pasado, pues es la única Bodega del casco histórico de Rota en funcionamiento", recalca la propia empresa.

De igual modo, se podrá conocer también su pequeño laboratorio, las botas que conservan gran parte del vino, una antigua embotelladora rudimentaria que aún funciona y 'La Sacristía', donde se guardan los vinos "más antiguos y los más preciados".

Noticias relacionadas y más

Y para acompañar todos estos caldos, este negocio familiar ofrece en su establecimiento de la avenida San Fernando de Rota gran variedad de tapas desde 1,50 euros, entre las que destacan sus patatas aliñadas, el arranque roteño, los montaditos de lomo, su chorizo a la plancha, los chicharrones de Cádiz, el salpicón y el atún mechado, entre otros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta de Andalucía pacta su primera gran subida salarial en 20 años: se beneficiarán más de 50.000 funcionarios
  2. El frío se confirma en Andalucía: 5 y 6 grados en algunas capitales y dos provincias con alertas el sábado
  3. Los ayuntamientos de Andalucía contratarán a 8.000 jóvenes en 2026: empleos de hasta seis meses
  4. La borrasca destroza el muro del paseo marítimo de Matalascañas: 'Necesitamos una solución urgente
  5. El ‘no’ de Moreno a la quita de deuda obligará a Andalucía a pagar 2.655 millones en intereses hasta 2030
  6. Nuevo cambio de tiempo en Andalucía: llega un frente frío tras las lluvias
  7. Andalucía entra en alerta por fuertes vientos, lluvias y tornados: Juanma Moreno pide 'máxima precaución
  8. Aemet amplía hoy las alertas en Andalucía a seis provincias: no se descartan tornados o trombas marinas

Isabel Díaz Ayuso no asiste al congreso del PP andaluz y cede todo el protagonismo a Juanma Moreno

Isabel Díaz Ayuso no asiste al congreso del PP andaluz y cede todo el protagonismo a Juanma Moreno

Así es la taberna "de toda la vida" de Cádiz con tapas caseras a 1,50 euros: casi 70 años creando los mejores vinos a granel

"Pin, pon con Juanma Moreno": el PP andaluz se rejuvenece en su Congreso en busca de la mayoría absoluta

Juanma Moreno relanza su "vía andaluza": "Moderación y diálogo" frente a la crisis sanitaria y la amenaza de Vox

Juanma Moreno relanza su "vía andaluza": "Moderación y diálogo" frente a la crisis sanitaria y la amenaza de Vox

Juanma Moreno recupera sintonía con UGT y CCOO y bromea ante la próxima manifestación: "¿Se desconvoca?"

Juanma Moreno recupera sintonía con UGT y CCOO y bromea ante la próxima manifestación: "¿Se desconvoca?"

El PP abandera “moderación” frente al PSOE y “sus cuñados de Vox”: “Ya somos el partido que más se parece a Andalucía”

El PP abandera “moderación” frente al PSOE y “sus cuñados de Vox”: “Ya somos el partido que más se parece a Andalucía”

El PP andaluz defiende prohibir el uso del teléfono móvil en casos de acoso escolar y un mando único en el Estrecho

El PP andaluz defiende prohibir el uso del teléfono móvil en casos de acoso escolar y un mando único en el Estrecho

Elías Bendodo: "Juanma Moreno nunca lo ha tenido fácil, lo mejor está por llegar"

Elías Bendodo: "Juanma Moreno nunca lo ha tenido fácil, lo mejor está por llegar"
Tracking Pixel Contents