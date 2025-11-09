¿Qué tiempo hará la próxima semana? Lluvias y vuelve el calor

Tras dos semana marcadas por las lluvias y el tiempo otoñal, lo que viene parece estar en la misma tónica ya que una borrasca atlántica se aproximará a la península. No obstante, la borrasca no avanzará lo suficiente y quedará prácticamente estancada en el oeste peninsular. Si finalmente se mantiene en esa posición, dejará lluvias en las zonas más occidentales, mientras que en el resto del país persistirá el ambiente cálido.

Una semana con las dos caras del otoño

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una semana marcada por tiempo anticiclónico, con cielos poco nubosos o despejados, en la mayor parte de la Península y Baleares.

Según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, para el lunes ha avanzado que el frente que llegaba a Galicia el domingo avanzará por la Península, pero irá perdiendo fuerza mientras se produce ese avance. Sin embargo, dejará precipitaciones en la comunidad gallega, así como en las comunidades cantábricas, en el oeste de Castilla y León y en el norte de Extremadura, sin descartar que esas lluvias se puedan extender al resto de Castilla y León y de Extremadura pero, en principio, serán ligeras.

En el resto del país se prevén cielos con intervalos nubosos, sin lluvias y con temperaturas nocturnas que serán más altas a causa de estos cielos nublados y también por la presencia de viento que impide que se formen heladas. Asimismo, las temperaturas diurnas no variarán demasiado. Durante los dos días siguientes es probable que frentes asociados a borrascas atlánticas dejen lluvias en el tercio occidental peninsular, sobre todo en Galicia, oeste de Castilla y León, Extremadura y Andalucía Occidental. En el resto se espera un tiempo más tranquilo. De esta forma, las temperaturas tenderán a subir y es probable que durante la segunda mitad de la próxima semana estas temperaturas sean más altas de lo normal para la época en muchas zonas.

Temperaturas y lluvias en Sevilla día por día

Lunes 10 de noviembre

Mañana (00–12 h): Poco nuboso, 0% posibilidad de lluvia.

Tarde (12–24 h): Despejado, 0% posibilidad de lluvia.

Temperaturas: mínima 8°C, máxima 22°C.

Martes 11 de noviembre

Mañana (00–12 h): Poco nuboso, 0% posibilidad de lluvia.

Tarde (12–24 h): Despejado, 0% posibilidad de lluvia.

Temperaturas: mínima 9°C, máxima 23°C.

Miércoles 12 de noviembre

Mañana (00–12 h): Intervalos nubosos, 20% posibilidad de lluvia.

Tarde (12–24 h): Intervalos nubosos, 20% posibilidad de lluvia.

Temperaturas: mínima 9°C, máxima 28°C.

Jueves 13 de noviembre

Mañana (00–12 h): Nuboso con lluvia, 75% posibilidad de lluvia.

Tarde (12–24 h): Nuboso con lluvia, 75% posibilidad de lluvia.

Temperaturas: mínima 14°C, máxima 28°C.

Viernes 14 de noviembre

Mañana (00–12 h): Muy nuboso con lluvia, 95% posibilidad de lluvia.

Tarde (12–24 h): Muy nuboso con lluvia, 95% posibilidad de lluvia.

Temperaturas: mínima 14°C, máxima 21°C.

¿Qué temperaturas hará la próxima semana en Andalucía?

La previsión de temperaturas para la próxima semana va muy ligada a lo que haga la borrasca. Con el escenario mayoritario actual, las temperaturas subirían de forma notable entre miércoles y jueves en casi todo el territorio peninsular.

Las previsiones apuntan a un notable ascenso de las temperaturas en buena parte del país, con valores que podrían superar los 20 ºC de forma generalizada. En el sur, los termómetros podrían alcanzar entre 27 y 28 ºC en Sevilla.

Tras este repunte térmico, el paso de un nuevo frente provocará un descenso acusado de las temperaturas.

No obstante, la situación sigue marcada por una alta incertidumbre, especialmente en lo que respecta a las precipitaciones. La AEMET recomienda seguir las actualizaciones, ya que podrían producirse cambios en las previsiones, sobre todo en las zonas más occidentales de la Península.