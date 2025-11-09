Viva Suecia, poca calle Génova, una ponencia light y mucho Juanma Moreno: así se “renueva” el PP andaluz

Juanma Moreno y Alberto Núñez Feijóo no entraron en el congreso de Sevilla con la sintonía tradicional del PP. Nadie la echó de menos. Se escuchaba en su lugar 'Justo cuando el mundo apriete' del grupo murciano Viva Suecia como pidió Fernando López Miras, el único barón territorial presente. Un día anterior la banda sonora fue Mi realidad, de los granadinos Lori Meyers. Dos de las grandes referencias del indie nacional.

En el congreso del PP andaluz el verde ha sustituido al azul, se presume de tatuajes en el escenario, se reparten camisetas con un perro con gafas en un food truck, se da protagonismo a los sindicatos el día antes de que se manifiesten, o se usan chaquetas de pana si hace falta. Los populares han hecho un esfuerzo durante los últimos años para dejar atrás esa imagen negativa que les alejaba del voto centrado en ciudades y pequeños municipios andaluces, como recordaba Juanma Moreno. “Nos hemos transformado con Andalucía”, repiten en el PP.

Poca dirección de Génova

En la mayor cita política del PP andaluz, la dirección de Génova parece más un trámite. El discurso estridente de Miguel Tellado el sábado chirrió incluso a los más contundentes del partido. Las dinámicas de Madrid no encajan en Andalucía, porque ahúyentan a ese voto moderado que el PP intenta por todos los medios retener consciente de que le dio la mayoría absoluta.

Las formas "broncas" no suman ahora en Andalucía. Los populares están convencidos de que han creado un estilo andaluz que está muy por encima en estos momentos de la dirección de Génova . Por eso, Moreno repite constantemente que adelantará sus elecciones si lo hace Pedro Sánchez para así “ayudar” a la dirección nacional. Sí hubo algunos detalles como la petición de defender el proyecto de ley ‘anti okupación’ por parte de Moreno. Pero pareció más una referencia por cumplir que por convicción. De hecho, el presidente del PP trató de abrazar esta vía andaluza en su intervención repleta de alabanzas a una "política que une y no divide".

Ponencia light

La figura de Juanma Moreno se asienta principalmente sobre el objetivo de no pisar charcos y de no entrar en guerras abiertas que tensen al electorado de izquierdas. De ahí la gran preocupación y desconcierto que provocó en las filas populares la crisis sanitaria por los fallos en los cribados de cáncer de mama. Este congreso ha sido un intento de marcar un punto de inflexión y dejarlo atrás.

De ahí una ponencia light, sin debates profundos en torno a los temas más delicados como la inmigración o el aborto. Con guiños a un lado y a otro. Ninguna estridencia. Nada que pueda ahuyentar a un votante moderado y nada que pueda hacer que un perfil más conservador andaluz se sienta incómodo.

Todo es Juanma Moreno

Son demasiados equilibrios, algunos casi imposibles, para retener al votante tradicional, captar al moderado de otras formaciones y atraer a los jóvenes que se acercan cada día más al extremismo de Vox. Un puzzle que se asienta en estos momentos sólo sobre una figura, la de Juanma Moreno. Por encima de siglas, de sintonías, de consignas o de la dirección de la calle Génova.

Por eso todo el congreso ha firado en torno la figura, los tonos y la imagen de un presidente que consiguió arrebatar al PSOE la Junta de Andalucía en 2018 y alzanzar un mayoría absoluta cuatro años después. Si se puso un tatuaje tras las elecciones de mayoría absoluta ahora está de moda entre la militancia. Si se le gusta la música indie, pues Viva Suecia y Lori Meyers sustituyen al himno del PP.