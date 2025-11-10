Abortan un alijo de tres toneladas de hachís en Sanlúcar de Barrameda tras una peligrosa persecución por el Guadalquivir

La Guardia Civil de Cádiz ha abortado un megaalijo de hachís que pretendía ser introducido por el río Guadalquivir, en el término municipal de Sanlúcar de Barrameda. La droga estaba siendo transportada en una narcolancha que fue avistada por el Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) e intervenida después de una persecución por el Guadalquivir.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, se sospechó desde un inicio que la embarcación de alta velocidad estaba transportando droga. Tras organizar un dispositivo policial coordinado con patrulleras del Servicio Marítimo Provincial de Cádiz, el dispositivo culminó con la intervención de un narcolancha de 17 metros de eslora y cuatro motores de 300 cv, la aprehensión de 76 fardos de hachís de 40 kilos cada uno, que arrojaron un peso total de 3.040 kilos, y la detención de sus cinco tripulantes, a quienes se le atribuyen los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y contrabando.

La intervención se llevó a cabo sobre las 23:00 horas de este domingo, en el término municipal de Sanlúcar de Barrameda, cuando los guardias civiles que vigilaban el río detectaron una embarcación que navegaba de manera sospechosa por el Guadalquivir.

Ante la posibilidad de que se tratase de un desembarco de droga, se organizó un dispositivo que se coordinó con patrulleras del Servicio Marítimo Provincial (SMP) de esta Comandancia, que de manera inmediata comenzaron el seguimiento de la embarcación sospechosa, que tras su avistamiento se constató que transportaba a bordo numerosos fardos de arpillera.

Tras las primeras maniobras realizadas por las patrulleras de la Guardia Civil, se constató que la narcolancha estaba intentando alijar y que, tras verse sorprendidos, no iba a detenerse, por lo que emprendió la huida a gran velocidad y realizando maniobras peligrosas.

La pericia y destreza de la Guardia Civil desde el agua dio sus frutos, procediendo a la intercepción de la embarcación, de 17 metros de eslora y 4 motores de 300 cv cada uno y, la detención de sus cinco tripulantes, quienes transportaban en el interior de la embarcación más de tres toneladas de hachís.

El Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de Cádiz se ha hecho cargo de las diligencias. Los detenidos, de 26, 29, 33, 34 y 39 años de edad, serán puestos a disposición judicial en las próximas horas como supuestos autores de los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y contrabando.