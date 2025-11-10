Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Andalucía resiste la sequía: los embalses bajan, pero hay más agua que hace un año

Los embalses andaluces pierden 14 hm³ esta semana y se sitúan al 42,74 % de su capacidad, aunque mantienen más agua que en 2024

Un embalse andaluz en una imagen de archivo.

Un embalse andaluz en una imagen de archivo. / Rafael Madero - E.P.

El Correo

El Correo

Sevilla

Los embalses andaluces continúan descendiendo, con una pérdida de catorce hectómetros cúbicos (hm³) en la última semana, hasta situarse en 5.114 hm³, lo que equivale al 42,74 % de su capacidad total. Este nivel supone un leve descenso respecto al balance anterior, aunque la reserva hídrica de Andalucía se mantiene por encima de los registros del año pasado y de la media de la última década.

Sin embargo, en comparación con la misma fecha de 2024 Andalucía cuenta ahora con 1.091 hm³ más de agua, y, respecto a la media de la última década, el incremento es de 580 hm³, según el balance semanal presentado al Consejo de Gobierno.

Descenso en la cuenca del Guadalquivir

La cuenca del Guadalquivir ha experimentado un disminución de 3 hm³ en los recursos hídricos acumulados (-0,04 %) respecto a la semana pasada y alcanza ahora los 3.309 hm³, el 41,21 % de su capacidad.

Si se comparan estos recursos con el registro de la misma fecha del año pasado, la demarcación cuenta ahora con 505 hm³ más y respecto al promedio de los últimos diez años registra una subida de 435 hm³.

Cuencas Mediterráneas Andaluzas

En las Cuencas Mediterráneas Andaluzas se ha producido una disminución del agua embalsada de 4 hm³ en comparación con mediados de la semana pasada (-0,35%) y se encuentra actualmente al 43,63 % de su capacidad con 503 hm³.

Los recursos embalsados han crecido en 184 hm³ respecto al agua disponible en la misma semana de 2024 y suponen contar con 51 hm³ más que la media de la última década.

Demarcación Guadalete-Barbate

En la demarcación Guadalete-Barbate hay una disminución de cuatro hm³ en comparación con los últimos registros (-0,24 %), ya que actualmente acumula 674 hm³ (40,82 %). Este volumen supone contar con 220 hm³ más que en la misma semana del año pasado y con 21 hm³ más que la media de la última década.

Tinto-Odiel-Piedras-Chanza

Por último, el Tinto-Odiel-Piedras-Chanza se encuentra al 56,32 % de su capacidad con 628 hm³ de agua almacenados, que suponen una disminución de 3 hm³ en comparación con los datos de mediados de la semana pasada (-0,27 %).

Este registro supera en 182 hm³ los recursos almacenados en la misma semana de 2024; y refleja un aumento de 73 hm³ respecto al promedio de los últimos ocho años.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta de Andalucía pacta su primera gran subida salarial en 20 años: se beneficiarán más de 50.000 funcionarios
  2. ¿Qué tiempo hará la próxima semana? Lluvias y vuelve el calor
  3. Este día vuelven las lluvias a Andalucía: Aemet avanza la previsión y las provincias afectadas
  4. El frío se confirma en Andalucía: 5 y 6 grados en algunas capitales y dos provincias con alertas el sábado
  5. Los ayuntamientos de Andalucía contratarán a 8.000 jóvenes en 2026: empleos de hasta seis meses
  6. La borrasca destroza el muro del paseo marítimo de Matalascañas: 'Necesitamos una solución urgente
  7. El ‘no’ de Moreno a la quita de deuda obligará a Andalucía a pagar 2.655 millones en intereses hasta 2030
  8. Así es la taberna 'de toda la vida' de Cádiz con tapas caseras a 1,50 euros: casi 70 años creando los mejores vinos a granel

La Inteligencia Artificial llegará a los hospitales andaluces para mejorar los cribados: la Junta invierte casi 4 millones

Andalucía resiste la sequía: los embalses bajan, pero hay más agua que hace un año

Andalucía resiste la sequía: los embalses bajan, pero hay más agua que hace un año

Antonio Sanz ficha de número 2 a un médico que trabaja en la privada: "Llevó bata blanca en el SAS y la volverá a llevar"

Así fue la XII Fiesta del Primer Aceite en Martos

Así fue la XII Fiesta del Primer Aceite en Martos

Un alcalde de Vox en Jaén lanza en su negocio un calendario franquista

Un alcalde de Vox en Jaén lanza en su negocio un calendario franquista

Abortan un alijo de tres toneladas de hachís en Sanlúcar de Barrameda tras una peligrosa persecución por el Guadalquivir

Andalucía aprueba una oferta de empleo de 10.289 plazas para sanidad: se incluirán en la próxima convocatoria de oposiciones

Andalucía aprueba una oferta de empleo de 10.289 plazas para sanidad: se incluirán en la próxima convocatoria de oposiciones

Confirmado: la borrasca Claudia barrerá Andalucía con lluvias fuertes y vientos al menos cuatro días

Confirmado: la borrasca Claudia barrerá Andalucía con lluvias fuertes y vientos al menos cuatro días
Tracking Pixel Contents