Andalucía resiste la sequía: los embalses bajan, pero hay más agua que hace un año
Los embalses andaluces pierden 14 hm³ esta semana y se sitúan al 42,74 % de su capacidad, aunque mantienen más agua que en 2024
Los embalses andaluces continúan descendiendo, con una pérdida de catorce hectómetros cúbicos (hm³) en la última semana, hasta situarse en 5.114 hm³, lo que equivale al 42,74 % de su capacidad total. Este nivel supone un leve descenso respecto al balance anterior, aunque la reserva hídrica de Andalucía se mantiene por encima de los registros del año pasado y de la media de la última década.
Sin embargo, en comparación con la misma fecha de 2024 Andalucía cuenta ahora con 1.091 hm³ más de agua, y, respecto a la media de la última década, el incremento es de 580 hm³, según el balance semanal presentado al Consejo de Gobierno.
Descenso en la cuenca del Guadalquivir
La cuenca del Guadalquivir ha experimentado un disminución de 3 hm³ en los recursos hídricos acumulados (-0,04 %) respecto a la semana pasada y alcanza ahora los 3.309 hm³, el 41,21 % de su capacidad.
Si se comparan estos recursos con el registro de la misma fecha del año pasado, la demarcación cuenta ahora con 505 hm³ más y respecto al promedio de los últimos diez años registra una subida de 435 hm³.
Cuencas Mediterráneas Andaluzas
En las Cuencas Mediterráneas Andaluzas se ha producido una disminución del agua embalsada de 4 hm³ en comparación con mediados de la semana pasada (-0,35%) y se encuentra actualmente al 43,63 % de su capacidad con 503 hm³.
Los recursos embalsados han crecido en 184 hm³ respecto al agua disponible en la misma semana de 2024 y suponen contar con 51 hm³ más que la media de la última década.
Demarcación Guadalete-Barbate
En la demarcación Guadalete-Barbate hay una disminución de cuatro hm³ en comparación con los últimos registros (-0,24 %), ya que actualmente acumula 674 hm³ (40,82 %). Este volumen supone contar con 220 hm³ más que en la misma semana del año pasado y con 21 hm³ más que la media de la última década.
Tinto-Odiel-Piedras-Chanza
Por último, el Tinto-Odiel-Piedras-Chanza se encuentra al 56,32 % de su capacidad con 628 hm³ de agua almacenados, que suponen una disminución de 3 hm³ en comparación con los datos de mediados de la semana pasada (-0,27 %).
Este registro supera en 182 hm³ los recursos almacenados en la misma semana de 2024; y refleja un aumento de 73 hm³ respecto al promedio de los últimos ocho años.
- La Junta de Andalucía pacta su primera gran subida salarial en 20 años: se beneficiarán más de 50.000 funcionarios
- ¿Qué tiempo hará la próxima semana? Lluvias y vuelve el calor
- Este día vuelven las lluvias a Andalucía: Aemet avanza la previsión y las provincias afectadas
- El frío se confirma en Andalucía: 5 y 6 grados en algunas capitales y dos provincias con alertas el sábado
- Los ayuntamientos de Andalucía contratarán a 8.000 jóvenes en 2026: empleos de hasta seis meses
- La borrasca destroza el muro del paseo marítimo de Matalascañas: 'Necesitamos una solución urgente
- El ‘no’ de Moreno a la quita de deuda obligará a Andalucía a pagar 2.655 millones en intereses hasta 2030
- Así es la taberna 'de toda la vida' de Cádiz con tapas caseras a 1,50 euros: casi 70 años creando los mejores vinos a granel