Andalucía resiste la sequía: los embalses bajan, pero hay más agua que hace un año

Los embalses andaluces continúan descendiendo, con una pérdida de catorce hectómetros cúbicos (hm³) en la última semana, hasta situarse en 5.114 hm³, lo que equivale al 42,74 % de su capacidad total. Este nivel supone un leve descenso respecto al balance anterior, aunque la reserva hídrica de Andalucía se mantiene por encima de los registros del año pasado y de la media de la última década.

Sin embargo, en comparación con la misma fecha de 2024 Andalucía cuenta ahora con 1.091 hm³ más de agua, y, respecto a la media de la última década, el incremento es de 580 hm³, según el balance semanal presentado al Consejo de Gobierno.

Descenso en la cuenca del Guadalquivir

La cuenca del Guadalquivir ha experimentado un disminución de 3 hm³ en los recursos hídricos acumulados (-0,04 %) respecto a la semana pasada y alcanza ahora los 3.309 hm³, el 41,21 % de su capacidad.

Si se comparan estos recursos con el registro de la misma fecha del año pasado, la demarcación cuenta ahora con 505 hm³ más y respecto al promedio de los últimos diez años registra una subida de 435 hm³.

Cuencas Mediterráneas Andaluzas

En las Cuencas Mediterráneas Andaluzas se ha producido una disminución del agua embalsada de 4 hm³ en comparación con mediados de la semana pasada (-0,35%) y se encuentra actualmente al 43,63 % de su capacidad con 503 hm³.

Los recursos embalsados han crecido en 184 hm³ respecto al agua disponible en la misma semana de 2024 y suponen contar con 51 hm³ más que la media de la última década.

Demarcación Guadalete-Barbate

En la demarcación Guadalete-Barbate hay una disminución de cuatro hm³ en comparación con los últimos registros (-0,24 %), ya que actualmente acumula 674 hm³ (40,82 %). Este volumen supone contar con 220 hm³ más que en la misma semana del año pasado y con 21 hm³ más que la media de la última década.

Tinto-Odiel-Piedras-Chanza

Por último, el Tinto-Odiel-Piedras-Chanza se encuentra al 56,32 % de su capacidad con 628 hm³ de agua almacenados, que suponen una disminución de 3 hm³ en comparación con los datos de mediados de la semana pasada (-0,27 %).

Este registro supera en 182 hm³ los recursos almacenados en la misma semana de 2024; y refleja un aumento de 73 hm³ respecto al promedio de los últimos ocho años.