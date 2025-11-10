Así es la catedral andaluza que aspira a ser Patrimonio de la Humanidad: inspiró la Basílica de San Pedro de Roma y tiene un Papa enterrado en ella

Andalucía está repleta de joyas arquitectónicas con un amplio valor patrimonial, cultural e histórico que las convierten en los lugares más emblemáticos y admirados de todo el país. Y entre ellos, destaca una catedral que lleva más de una década aspirando a ser declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por parte de la UNESCO por el peso cultural y artístico que supondría para este entorno y la ciudad que lo acoge.

Este enclave que lleva desde 2012 intentando alcanzar este prestigioso distintivo es la Catedral de Jaén, un templo monumental situado en pleno casco histórico de la capital jiennense que fue la última gran obra del maestro del Renacimiento español Andrés de Vandelvira y que se ha convertido en uno de los mayores tesoros monumentales de Andalucía.

El templo de Jaén sigue a la espera de ser declarado Patrimonio de la Humanidad

La Catedral de Jaén ya forma parte de la Lista Indicativa de España, en la que se incluyen los bienes susceptibles de ser declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad en el futuro. Sin embargo, su candidatura ha pasado por varios obstáculos, como la advertencia de la UNESCO en 2013 del deterioro de sus cubiertas y las deficiencias encontradas en el entorno urbano, que se subsanaron con una restauración integral financiada por el Ministerio de Cultura.

Sin embargo, el templo jiennense aún se encuentra con algunas actuaciones pendientes de realizar y un horizonte indefinido sin fecha para incluirse en este prestigioso listado que le daría un papel fundamental en la evolución del Renacimiento español, lo que supondría un impulso para la ciudad a nivel turístico, cultural y monumental.

La Catedral de Jaén, uno de los máximos exponentes del Renacimiento

Esta catedral andaluza no es solo historia y tradición, sino que esta edificación dedicada a la Asunción de la Virgen es uno de los máximos exponentes del Renacimiento español y un emblema en todo el mundo hasta convertirse en modelo arquitectónico para otras grandes edificaciones religiosas en todo el planeta, como la Basílica de San Pedro, en Roma.

Esto es gracias al diseño creado por Andrés de Vandelvira, considerado un genio de la arquitectura renacentista, que le ha servido para nombrado Monumento Histórico-Artístico y Bien de Interés Cultural por su diseño que mezcla elementos renacentistas, barrocos y neoclásicos.

Vista de la catedral de Jaén / JOSÉ MANUEL PEDROSA

Hicieron falta 200 años para terminar completamente la construcción de esta iglesia que, además, cuenta con el distintivo de ser la única catedral de todo el país que se encuentra rodeada de balcones, con 62 de ellos distribuidos por su fachada.

En su conjunto también destacan la sacristía y la sala capitular, así como su sillería del coro y las galerías altas. Asimismo, resalta su contenido en arte sacro, con pintura, escultura, orfebrería, mobiliario, ornamentos y libros corales; así como un retablo de Pedro de Machuca y una Inmaculada Triunfante sobre el Pecado Original, de Sebastián Martínez.

La Catedral de Jaén acoge al único papa enterrado en España

Además, en esta catedral se encuentra el único papa enterrado en España, el Papa Pío I. En concreto, el sepulcro del que fuera el décimo pontífice de la historia de la Iglesia Católica y cuyo papado se desarrolló entre los años 140 y 151 se encuentran en la Capilla de San Eufrasio.

Esta situación no se produjo por una unión particular del Papa con esta tierra, pues era originario de Aquilea, en Italia; sino que el traslado de sus restos se llevó a cabo en el siglo XVIII a modo de regalo por parte del Papa Pío VI al obispo Agustín Rubín de Ceballos, que también era Inquisidor General y figura destacada del Consejo de Carlos III.

Así es la catedral andaluza que aspira a ser Patrimonio de la Humanidad: inspiró la Basílica de San Pedro de Roma y tiene un Papa enterrado en ella / Catedral de Jaén

Pero este no es el único hito que convierte a la Catedral de Jaén en un elemento destacado de la Iglesia Católica, sino que también cuenta con la reliquia del Santo Rostro de Cristo, cuya tradición explica que es el paño con el que Verónica enjuagó la cara de Cristo durante su camino hacia el Calvario. Así, se espera que todas estas particularidades y las riquezas que encierra la Catedral sirvan de resorte para ser nombrada Patrimonio Mundial de la Humanidad.