Los colegios e institutos andaluces reciben hasta 60.000 euros para ventiladores, toldos y reparar aires

Los colegios, institutos o conservatorios de Andalucía están recibiendo desde esta semana entre 15.500 y 60.000 euros en función del tamaño del centro para comprar ventiladores, instalar toldos o reparar ventas y equipos de aire acondicionado. La Consejería de Desarrollo Educativo ha activado el plan de 55 millones de euros anunciado en septiembre para que todos los equipos directivos cuenten con unos fondos extraordinarios con los que podrán priorizar y ejecutar sus propios planes para luchar contra las altas temperaturas.

El dinero se repartirá entre los 3.481 centros ecucativos de Andalucía en función del número de aulas. Serán las direcciones de los centros las que seleccionarán las prioridades. Los fondos podrán destinarse a la instalación de toldos o porches, la creación de zonas de sombra y áreas verdes, la mejora del aislamiento térmico o la incorporación de sistemas de ventilación y climatización. También se podrán ejecutar medidas de adecuación de instalaciones eléctricas o cualquier otra intervención complementaria. "Con estan fórmula se refuerza la autonomía de gestión de económica de los centros", subraya la Consejería que dirige Carmen Castillo.

El plan abarcará los colegios de segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria, los centros específicos de Educación Especial, los conservatorios de música y danza, los centros de educación permanente, los centros de Secundaria y Formación Profesionales y las escuelas infantiles de primer ciclo públicas.

Cabe recordar que, a finales del curso pasado destinó 44 millones de euros para mejorar la climatización de los centros y, por primera vez, dio fondos a todos los colegios para que pudieran reparar o comprar de forma autónoma sus sistemas de climatización. En dicha ocasión se destinaron entre 18.000 y 20.000 euros a los colegios e institutos y 6.000 euros a los colegios.

Plan de bioclimatización con refigeración adiabática

Esta medida se enmarca dentro del plan de bioclimatización de centros educativos que incluye actuaciones como la instalación de sistemas de refrigeración adiabática. La próxima fase de este plan pretende alcanzar a 80 colegios con una inversión de 30 millones de euros, que se suman a los 160 millones ya invertidos.

La Junta de Andalucía defiende que desde 2019 ha ejecutado más de 2.600 actuaciones de mejora de las infraestructuras educativas con una inversión acumulada de 600 millones de euros.