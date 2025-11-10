Confirmado: la borrasca Claudia barrerá Andalucía con lluvias fuertes y vientos al menos cuatro días

Los pronósticos se confirman y serán más graves de lo que se esperaba. Aemet ha anunciado la llegada a la península de la borrasca de gran impacto Claudia, que provocará en el oeste peninsular y Andalucía fuertes rachas de viento, lluvias persistentes y temporal marítimo, según informa Rubén del Campo, portavoz de Aemet.

Ocurrirá a partir del martes por la noche a nivel nacional entrando por Galicia, golpeando muy fuerte a las Canarias al día siguiente, y en Andalucía se empezarán a notar los efectos el jueves y en toda su plenitud el viernes, barriendo por completo la comunidad con lluvias, que pueden durar al menos cuatro días, según indican los últimos datos de Aemet.

Así afectará la borrasca a Andalucía

Como pasa con los frentes atlánticos, este sistema de frentes de la borrasca Claudia entrará por el oeste de la comunidad por Huelva el jueves y empezará a avanzar hacia el este. En la primera mitad de este día la provincia onubense se verá afectada por lluvias débiles, extendiéndose en la segunda mitad a las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. Por el momento no hay avisos activos, aunque habrá que ver la evolución de la borrasca a lo largo de las horas y días.

El viernes las lluvias cubrirán ya toda Andalucía, con cielos cubiertos acompañados de precipitaciones moderadas y tormentas, con probabilidad de ser fuertes y persistentes en la mitad occidental de la comunidad. Los vientos serán moderados de componente sur, con intervalos fuertes y probabilidad de rachas muy fuertes en el tercio occidental.

El sábado continúa la inestabilidad con menos intensidad, según indica Aemet, alternándose lluvias, cielos cubiertos y claros. El domingo vuelven las lluvias debido a los frentes asociados a Claudia, que volverán a cubrir por completo los cielos de Andalucía con lluvias persistentes, aunque como decimos, la incertidumbre es muy alta y hay que estar pendientes de la evolución de estos frentes.

Montaña rusa de temperaturas: de los 29 grados el miércoles a los 22 el fin de semana

Si este lunes las máximas varían entre los 22 y 24 grados en Andalucía y las mínimas entre los 2 y los 14 grados dependiendo de las provincias, el martes y el miércoles van subiendo los termómetros hasta los 29 grados en Granada, 28 en Sevilla; 27 en Jaén, Córdoba y Almería; 24 en Cádiz y Málaga; y 23 grados. Ya el jueves empiezan a bajar las temperaturas hasta instalarse en 21-22 grados de máxima el fin de semana, con mínimas suaves en torno a los 15 grados.