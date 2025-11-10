El tiempo en Andalucía
Confirmado: la borrasca Claudia barrerá Andalucía con lluvias fuertes y vientos al menos cuatro días
Todas las provincias se verán afectadas por el sistema de frentes de esta borrasca de gran impacto, que comenzará con las primeras precipitaciones en Andalucía el jueves
Los pronósticos se confirman y serán más graves de lo que se esperaba. Aemet ha anunciado la llegada a la península de la borrasca de gran impacto Claudia, que provocará en el oeste peninsular y Andalucía fuertes rachas de viento, lluvias persistentes y temporal marítimo, según informa Rubén del Campo, portavoz de Aemet.
Ocurrirá a partir del martes por la noche a nivel nacional entrando por Galicia, golpeando muy fuerte a las Canarias al día siguiente, y en Andalucía se empezarán a notar los efectos el jueves y en toda su plenitud el viernes, barriendo por completo la comunidad con lluvias, que pueden durar al menos cuatro días, según indican los últimos datos de Aemet.
Así afectará la borrasca a Andalucía
Como pasa con los frentes atlánticos, este sistema de frentes de la borrasca Claudia entrará por el oeste de la comunidad por Huelva el jueves y empezará a avanzar hacia el este. En la primera mitad de este día la provincia onubense se verá afectada por lluvias débiles, extendiéndose en la segunda mitad a las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. Por el momento no hay avisos activos, aunque habrá que ver la evolución de la borrasca a lo largo de las horas y días.
El viernes las lluvias cubrirán ya toda Andalucía, con cielos cubiertos acompañados de precipitaciones moderadas y tormentas, con probabilidad de ser fuertes y persistentes en la mitad occidental de la comunidad. Los vientos serán moderados de componente sur, con intervalos fuertes y probabilidad de rachas muy fuertes en el tercio occidental.
El sábado continúa la inestabilidad con menos intensidad, según indica Aemet, alternándose lluvias, cielos cubiertos y claros. El domingo vuelven las lluvias debido a los frentes asociados a Claudia, que volverán a cubrir por completo los cielos de Andalucía con lluvias persistentes, aunque como decimos, la incertidumbre es muy alta y hay que estar pendientes de la evolución de estos frentes.
Montaña rusa de temperaturas: de los 29 grados el miércoles a los 22 el fin de semana
Si este lunes las máximas varían entre los 22 y 24 grados en Andalucía y las mínimas entre los 2 y los 14 grados dependiendo de las provincias, el martes y el miércoles van subiendo los termómetros hasta los 29 grados en Granada, 28 en Sevilla; 27 en Jaén, Córdoba y Almería; 24 en Cádiz y Málaga; y 23 grados. Ya el jueves empiezan a bajar las temperaturas hasta instalarse en 21-22 grados de máxima el fin de semana, con mínimas suaves en torno a los 15 grados.
