Sucesos
Detienen en Córdoba a la madre de un menor de dos años que llegó a urgencias sangrando y sedado
El pequeño está con una familia de acogida mientras que la progenitora ya ha sido puesta en libertad
Fabiola Mouzo
El menor de dos años de edad ingresado por urgencia en un hospital de Córdoba sedado, con cortes visibles y sangrado en la parte baja de la espalda tras, presuntamente, ser agredido por su madre y la pareja de esta se encuentra con una familia de acogida y bajo la tutela de la Junta de Andalucía.
La Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma detuvo a la madre y a su pareja sentimental tras este suceso, ocurrido en Córdoba capital, aunque la mujer, de 23 años, finalmente ha quedado en libertad, según ha podido conocer este periódico. El Servicio de Protección de Menores de Córdoba contactó con el Área de Protección al Menor de la Unidad Adscrita, iniciando una investigación por un posible maltrato físico grave con un riesgo social, que culmina con la ejecución forzosa de desamparo provisional del menor y su tutela bajo protección de la Junta.
La investigación se inició el día 7 de octubre después de que durante la exploración los servicios médicos percibieron que el menor se encontraba "excesivamente tranquilo y colaborador" y tras realizarle analítica y test de tóxicos en orina, arrojó positivo en benzodiazepinas, un grupo de medicamentos que tienen efecto sedante, ansiolítico -reductor de ansiedad-, relajante muscular y anticonvulsivante.
Dada la gravedad de los indicios detectados, por parte de los servicios sanitarios, se remitió parte al Juzgado, contactaron con el forense de guardia y emitieron hoja de Maltrato Infantil Grave (SIMIA), informándose al Servicio de Protección de Menores de Córdoba dependiente de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.
Violencia de género
La mujer, durante su declaración en sede policial, manifestó ser víctima de malos tratos por parte de su compañero sentimental, lo que implicó una nueva detención del hombre por presunta violencia de género.
- La Junta de Andalucía pacta su primera gran subida salarial en 20 años: se beneficiarán más de 50.000 funcionarios
- ¿Qué tiempo hará la próxima semana? Lluvias y vuelve el calor
- Este día vuelven las lluvias a Andalucía: Aemet avanza la previsión y las provincias afectadas
- El frío se confirma en Andalucía: 5 y 6 grados en algunas capitales y dos provincias con alertas el sábado
- Los ayuntamientos de Andalucía contratarán a 8.000 jóvenes en 2026: empleos de hasta seis meses
- La borrasca destroza el muro del paseo marítimo de Matalascañas: 'Necesitamos una solución urgente
- El ‘no’ de Moreno a la quita de deuda obligará a Andalucía a pagar 2.655 millones en intereses hasta 2030
- Así es la taberna 'de toda la vida' de Cádiz con tapas caseras a 1,50 euros: casi 70 años creando los mejores vinos a granel