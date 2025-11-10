El PSOE carga contra el nombramiento del nuevo viceconsejero de Sanidad de la Junta: "Ejerce en la privada"

El PSOE andaluz ha reaccionado ante el nombramiento del nuevo viceconsejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, Nicolás Navarro. En un tuit, la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y líder del Partido Socialista en Andalucía, María Jesús Montero, ha reivindicado su desacuerdo con este nuevo perfil político. "Toda una declaración de intenciones, después de negar lo que es evidente, la privatización de la sanidad, Moreno Bonilla nombra como viceconsejero de Sanidad a alguien que ejerce en la privada". En el mensaje, Montero ha aludido a la trayectoria profesional de Navarro en el sector privado, algo que ha hecho durante los años que ha compatibilizado su carrera política con la sanitaria.

Este lunes ha caído el sexto alto cargo de la Consejería de Sanidad tras la crisis del cribado de cáncer de mama. El nuevo consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha cesado a la viceconsejera María Luisa del Moral, que se incorporó al puesto en enero de 2024. Se trata de la sexta destitución por la crisis sanitaria que comenzó en octubre de este año. Hasta el momento, han dejado su cargo la consejera de Salud, Rocío Hernández, el jefe de Radiodiagnóstico del Hospital Virgen del Rocío, Javier Castell Monsalve, el delegado territorial de Salud en Sevilla, Manuel Molina, además de un secretario general y una directora de la Consejería.

Tal como ha adelantado este lunes el diario Ideal de Granada, el nuevo viceconsejero de Sanidad será el médico Nicolás Navarro Díaz (Motril, 1980). El que hasta ahora ha sido vicepresidente primero de la Diputación provincial de Granada, primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Motril y jefe del servicio de Urgencias en el hospital privado HLA Inmaculada sustituirá a la viceconsejera de Sanidad, María Luisa del Moral.

Jefe de servicio en una clínica privada

Desde que Navarro dejara de ser médico del Centro de alto rendimiento de Sierra Nevada en 2018, ha ejercido como jefe de servicio de Urgencias del Hospital HLA Inmaculada, una clínica privada de Granada. De acuerdo con la Consejería de Sanidad, Navarro está de "excedencia forzosa" del sistema público de salud para poder ser concejal y diputado provincial. Por lo tanto, hasta ahora ha compatibilizado su carrera como facultativo en el sector privado para poder tener una carrera política, aunque se ha formado en hospitales de la sanidad pública. Tal como apunta la Consejería, no hubiera sido posible compaginar ambas trayectorias si siguiera en el sector público. Por ello, según la Consejería, decidió seguir trabajando en el sector privado para "no perder su vinculación con la actividad sanitaria". Ahora, como viceconsejero su dedicación será en exclusiva como alto cargo de la Junta.

Con esta decisión, se refuerza el perfil político de la Consejería con este nombramiento, aunque, en este caso, la viceconsejera ya tenía una amplia trayectoria política en el ámbito de la salud. Esta nueva decisión del Gobierno de Juanma Moreno es un paso más del nuevo consejero de Sanidad, Antonio Sanz, para afrontar una nueva etapa en la gestión sanitaria en Andalucía tras el escándalo de los cribados de cáncer de mama.

"Miles de andaluces piden sanidad pública y ponen a un dirigente de la privada"

Otra de las reacciones más sonadas de la oposición que se suma a la María Jesús Montero ha sido la de la portavoz adjunta del PSOE en el Parlamento, Ángeles Férriz. "Miles de andaluces pidiendo sanidad pública y Juanma Moreno pone de viceconsejero de Salud a un dirigente de la sanidad privada".

La diputada del PSOE-A y portavoz de Salud en la Comisión de Salud, María Ángeles Prieto, tampoco ha tardado en denunciar este nuevo nombramiento: "La gente llena las calles reclamando sanidad pública y la respuesta de Moreno Bonilla es poner al frente de la Consejería de Salud a un directo de la privada".

En su mensaje, Prieto se refiere a "sordera", "prepotencia" y "castigo" al tomar dicha decisión y se dirige al presidente del Gobierno andaluz aludiendo a que "no ha entendido nada".