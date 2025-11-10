Los vecinos del pueblo más pequeño de Huelva inauguran su primer cajero: "Es estupendo no tener que desplazarse"

"Todo lo que se ponga nuevo y todo lo que sea para prosperar el pueblo y los vecinos, lo veo que es una cosa estupenda, que la gente tenga ahora donde venir a sacar su dinero y no tener que desplazarse a otros pueblos", asegura una vecina de Cumbres de Enmedio. Los habitantes del municipio más pequeño de Huelva, con solo 61 habitantes, están de celebración porque ya disfrutan de su nuevo cajero automático, con el que pueden sacar dinero sin tener que desplazarse a otras localidades. Este es el primero de 38 núcleos urbanos y rurales que a través de un programa de la Diputación de Huelva van a disponer de estos cajeros automáticos operativos las 24 horas los 365 días del año.

No solo se trata de poder sacar dinero sin tener que ir a otra localidad, sino de disfrutar de una libertad y autonomía que no han tenido hasta ahora. Esta medida surgió de una conversación de David Toscano, el presidente de la Diputación de Huelva, con unos vecinos de Cumbres de Enmedio que tuvieron que viajar en taxi para poder pagar un recibo en una sucursal del pueblo vecino. En ese caso el pago del transporte fue más caro que el del propio trámite, algo que Toscano considera como "una auténtica barbaridad".

Combatir la despoblación

El objetivo es llevar la igualdad financiera a todos los rincones de la provincia, lo que no solo va a ayudar a generar economía, sino que va a hacer la vida más fácil a todos los ciudadanos y en especial de la Sierra de Huelva y de la comarca minera onubense. Para combatir la despoblación lo primero que hay que garantizar son los servicios básicos y las entidades bancarias llevan ya muchos años desmantelando sucursales y retirando sus cajeros de las zonas más aisladas. Tras la crisis financiera de 2008 y hasta 2021 en España se han cerrado un 58% de las sucursales bancarias, según los datos oficiales.

Las personas más mayores, con más problemas para desplazarse y que además no saben manejarse tan bien por internet, son los que sufren en mayor medida esos recortes aunque desde luego no son los únicos que celebran esta medida y que disfrutarán de las ventajas de tener cajero en su municipio. El estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) "Consumidores vulnerables. Servicios financieros en el mundo rural" destaca que en estas zonas el cierre de oficinas ha sido masivo y ha supuesto la reducción a la mitad de las existentes antes del inicio de la crisis financiera. El 18,8 % de los ciudadanos residentes en localidades de 5.000 habitantes no disponen de ninguna sucursal bancaria en su localidad; porcentaje que sube al 32 % si se consideran las poblaciones con menos de 2.000 habitantes. Los datos respectos a municipios sin cajeros automáticos son similares: tres de cada diez habitantes de un pueblo de menos de 2.000 habitantes no tiene cajero automático.

"Hoy damos un paso más en ese compromiso de la Diputación con la igualdad entre municipios, tejiendo una red que une a la administración provincial, al sector privado y a los ayuntamientos para construir una provincia más conectada, más cohesionada y con más oportunidades. Es la prueba de evidente de que se pueda afrontar el reto demográfico y luchar contra la despoblación con hechos reales. La igualdad entre territorios empieza por poder hacer lo mismo, vivas donde vivas”, destacó Toscano. María Reyes Páez, la alcaldesa de Cumbres de Enmedio, ha mostrado su satisfacción por la instalación de este cajero automático que "va a permitir que los vecinos y vecinas de la localidad puedan sacar dinero aquí y no tengan que desplazarse a otros pueblos para hacerlo".

Los pueblos beneficiados

En los próximos días, la red se completará en la Sierra con cajeros en pedanías de Almonaster la Real (Calabazares, Cueva de la Mora, El Patrás, Las Veredas y Mina Concepción) y Aracena (Carboneras, Castañuelo, Jabuguillo, La Umbría y Valdezufre). También se instalarán en Las Cefiñas (Aroche), Castaño del Robledo, Puerto Gil (Corteconcepción), La Corte y San Telmo (Cortegana), Cortelazor, La Nava, Linares de la Sierra, Los Marines, Puerto Moral, Valdelarco, Los Romeros (Jabugo) y La Corte de Santa Ana (Santa Ana la Real).

El informe del Defensor del Pueblo, “Retos de la inclusión financiera Servicios bancarios y personas vulnerables Madrid” (mayo 2024) alertó a las administraciones de los efectos negativos de que se desmantelen estos servicios y animó a tomar medidas para garantizar a los más mayores el acceso a la banca.

El servicio llegará igualmente a la costa en La Monacilla (Aljaraque), Costa Esuri e Isla Canela (Ayamonte), Pozo del Camino (Isla Cristina) y El Portil (Punta Umbría). Finalmente, se suman núcleos de Beas (Candón y Clarines), Calañas (Sotiel Coronada), El Cerro (Montes de San Benito), Puebla de Guzmán (Las Herrerías), Zalamea (El Villar), Campofrío, La Granada de Riotinto y Berrocal.