Así fue la XII Fiesta del Primer Aceite en Martos

Martos cerró ayer una duodécima edición de la Fiesta del Primer Aceite con sello de continuidad y crecimiento. La ciudad se convirtió en escaparate del temprano gracias a una feria con compra directa a productores, catas formativas y actividades que conectaron el aceite con la gastronomía, la cultura y el patrimonio local. El pregón del periodista Javier Ruiz y el nombramiento como embajador de Asís Martín de Cabiedes enmarcaron un fin de semana con amplia respuesta del público.

Más de 10 años de dedicación al primer aceite

El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, subrayó que la apuesta por el temprano “no es una moda, sino que ha venido para quedarse”, recordando que la fiesta arrancó en 2014 “con 27 aceites de primera cosecha” y hoy reúne “casi un centenar” de referencias. Reivindicó el salto de “calidad con mayúsculas” y la necesidad de estabilidad de precios y relevo generacional. “Continuaremos apoyando al sector… y promocionando el oro líquido, que es un producto de diez”. afirmó.

Los aceites de oliva virgen extra que se presentan en esta fiesta son un orgullo, pero también sinónimo de tradición, de trabajo duro, de esfuerzo y constancia. Paco Reyes — Presidente de la Diputación de Jaén

Por su parte, el alcalde, Emilio Torres, defendió a Martos como “Cuna del Olivar” y vio la fiesta como “oportunidad de oro” para el Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) y la imagen turística local.

Emilio Torres, alcalde de Martos, junto con otros asistente en uno de los expositores de la XII Fiesta del Primer Aceite de Jaén / El Correo

El recinto reunió 93 aceites tempranos de la provincia y 7 firmas de cosmética con AOVE y artesanía en madera de olivo. Las catas guiadas por la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Aceite de Jaén y las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) provinciales en el Teatro Maestro Álvarez Alonso ayudaron al público a comparar perfiles organolépticos y a elegir mejor.

Este modelo de feria ha conseguido generar ventas a pie de stand, acercar al productor y consumidor y consolidar la marca del territorio.

Sabores, cultura y turismo en torno al AOVE

Actuación de Apache en el recinto ferial durante la XII Fiesta del Primer Aceite de Jaén / El Correo

El chef del restaurante Radis, Juan José Mesa, con una estrella Michelin, protagonizó un showcooking con degustación para mostrar cómo el temprano eleva recetas cotidianas. La programación artística sumó a Irene Martínez, el grupo Apache, la Escuela Municipal de Danza y la bailaora Carmen Laguna.

Además, hubo visitas guiadas por el centro histórico, teatralizadas en el Cortijo El Madroño, ludoteca y un paseo en bici por la Vía Verde del Aceite. Propuestas que no solo rindieron homenaje al AOVE jiennense, sino que acercaron a distintos públicos a un territorio únco y lleno de ofertas para todos.

Proyección exterior y un recorrido nacional

Javier Ruiz felicitó a la provincia “por ser la primera productora y exportadora de aceite de oliva del mundo” y animó a visibilizar ese liderazgo: “estáis liderando, y cuando se lidera hay que decirlo y hay que aplaudirlo”. El embajador, Asís Martín de Cabiedes, se puso “al servicio de Jaén para difundir el enorme valor de esta tierra y de su cultivo milenario”.

Tras el éxito en Martos, la fiesta viajará del 14 al 16 de noviembre a Fuenlabrada con unas 35 empresas, para seguir abriendo mercado en la Comunidad de Madrid.