Adiós a la tasa de reposición: un paso más para reducir la temporalidad entre los funcionarios andaluces

El Gobierno dice adiós a la tasa de reposición. Hace tiempo que las administraciones autonómicas y locales esperaban este paso. Esta estaba anunciada como la gran medida en materia de función pública para 2025. Sin embargo, apenas queda un mes y medio para que termine el año y sigue instaurada. Ahora, el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública pone sobre la mesa su fin.

UGT, CCOO y CSIF se han reunido este martes con el ministro del ramo, Óscar López. Aunque el dirigente socialista había anunciado la negociación de una subida progresiva de los sueldos de los funcionarios de aquí a 2028, esta todavía no se ha materializado. El ministro sí que ha reconocido la importancia de la supresión "de manera progresiva" de la tasa de reposición. Aun así, los sindicatos ven insuficiente las propuestas.

La medida estaba vinculada a los Presupuestos Generales del Estado, un reto que el Gobierno de España no ha conseguido sacar adelante en el Congreso. Su final, supondrá que las distintas administraciones del Estado tener las manos libres para convocar tantas plazas de empleo público como sean necesarias sin necesidad de prestar atención a las jubilaciones, algo fundamental en las OEP hasta ahora.

Efectos sobre la Junta de Andalucía

Las medidas que la Dirección de Función Pública de la Junta ha desarrollado hasta el momento han permitido que se reduzca la tasa de temporalidad a menos del 8%, como pedían desde Bruselas, y el objetivo es estar por debajo del 5%, pero la supresión de la tasa de reposición simplificaría y aceleraría estos procesos. Hasta ahora, la tasa media de temporalidad de la Junta, donde abundaban los trabajadores interinos, rondaba el 30%.

Para poder cumplir con las necesidades de la administración, la supresión de la tasa de reposición es fundamental. Por ahora, la Junta trabaja con ofertas de empleo que se sitúan un 20% por encima de la tasa de reposición para cubrir puestos entre convocatorias, un margen que le permite la normativa estatal. Aun así, fuentes consultadas por este periódico reconocen que sin esta, su "margen de movimiento sería más amplio".

Los representantes de los trabajadores mantienen un ambicioso calendario de movilizaciones si el Ministerio no aprueba de forma definitiva el aumento salarial que planteó el 6 de noviembre. Sin cantidades sobre la mesa, los tres sindicatos mayoritarios no retiran su convocatoria a una manifestación este mes en la sede del Ministerio en Madrid y la primera huelga de funcionarios desde que gobierna Pedro Sánchez.

Los sindicatos piden más

Los representantes de los trabajadores abogan por la supresión inmediata de este freno a la estabilización de los trabajadores públicos. "Se debe suprimir directamente la tasa de reposición y hacer un estudio de las necesidades de las plantillas", defiende CSIF en un comunicado. Así, abogan, no por promover las contrataciones sin límites, sino "reforzar aquellos ámbitos en los que sea necesario".

La medida podría aprobarse mediante un decreto ley para no depender de los PGE. Esto supondría que las administraciones podrían convocar plazas sin tener límites prefijados. La medida no solo afecta a las ofertas de empleo del Estado, sino que tienen repercusión también sobre la Junta de Andalucía, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos, que dan empleo a más de medio millón de andaluces.

Por el momento, este es uno de los principales impedimentos que encuentran las administraciones para conseguir cumplir los requisitos de la Unión Europea de situar la interinidad en la administración por debajo del 8%. Así, los distintos gobiernos en función del número de bajas previas, por ejemplo por jubilaciones, se determinaba cuántas personas podía acceder a la administración pública.