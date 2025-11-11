Amama presenta casi 30 denuncias contra la Junta y estudia más de 220 casos de mujeres afectadas por los cribados

La Asociación Amama ya ha formalizado alrededor de 30 reclamaciones patrimoniales contra la Consejería de Sanidad por el "anómalo funcionamiento de la administración sanitaria" con la gestión de los cribados de cáncer de mama. Tal como ha informado el abogado de la asociación, Manuel Jiménez, desde la entidad se están estudiando más de 220 casos de mujeres afectadas en Andalucía. "No dejan de llegar casos nuevos, tengo a cinco abogados solo con eso", ha señalado. Del total de reclamaciones presentadas, una quincena son de Sevilla y una docena de Jaén.

Este martes, la presidenta de Amama, Ángela Claverol, ha convocado a los medios de comunicación en la sede de la asociación para explicar su versión de lo sucedido en la segunda Comisión de Participación y Seguimiento del Plan de Acción del Cribado de Cáncer de Mama, que tuvo lugar este lunes por la tarde. Durante su intervención, Claverol ha desglosado el número de mujeres afectadas que han llegado a la asociación y cuyos casos también serán estudiados por el equipo jurídico de la asociación: en Almería seis, en Córdoba 16, en Granada 11, en Cádiz 14, en Málaga 22, en Jaén 13, en Huelva 14 y en Sevilla unos 189. Es decir, el 90% están en la provincia de Sevilla, un porcentaje que coincide con el planteado por la Junta de Andalucía. De acuerdo con la presidenta, estas mujeres se han visto afectadas por el cribado y han desarrollado cáncer. Sin embargo, estos datos no coinciden con las cifras que defiende la Junta de Andalucía.

Una de las diferencias más notorias es el caso de la provincia de Córdoba. En la última comisión de seguimiento, Sanidad afirmó que en dicha provincia no se había localizado ningún caso, mientras que Amama asegura que hay 16 mujeres que contemplan denunciar a la administración. Cabe recordar que en el Hospital Reina Sofía de Córdoba hay un proyecto piloto con Inteligencia Artificial en los protocolos de detección precoz de tumores que la Junta introducirá en las ocho provincias.

El proceso jurídico que seguirá Amama

Hace 15 días, Amama informaba que había reunido 150 casos de personas afectadas por los fallos del cribado del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Por el momento ya se ha abierto la vía judicial al formalizarse alrededor de 30 reclamaciones por daños patrimoniales individuales contra la Junta de Andalucía para que esta reconozca los daños causados y acepte una indemnización. Si no hay acuerdo en los próximos seis meses, recurrirán a la vía contencioso administrativo. De momento, se descarta, por tanto, una demanda colectiva.

De acuerdo con la ley, primero se deben presentar reclamaciones patrimoniales individuales ante la Junta, que es la administración como responsable de los daños que se hayan podido producir a las mujeres por los fallos en los cribados. Entonces, la Junta tiene un tiempo máximo de seis meses para decidir si responde a las reclamaciones. En el caso de que el Gobierno andaluz acepte una indemnización a las víctimas, estará en manos del abogado de esta asociación y las afectadas decidir si aceptan la compensación económica o si, de lo contrario, recurren a la jurisdicción contencioso administrativa. Si la Junta no respondiera en esos seis meses, la Asociación Amama iría directamente a los Tribunales.

Amama: "Tenemos unas 4.000 mujeres afectadas"

Este lunes era la primera vez que Amama acudía a la comisión de seguimiento que ha organizado Sanidad para abordar los planes de choque del cribado de cáncer de mama. También asistieron miembros de la Consejería, del SAS, profesionales y asociaciones vinculadas con el cáncer de mama. Tal como ha explicado Claverol, abandonó la reunión "por ser vetada del Parlamento andaluz" este miércoles y "por ser la única" a la que le hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad sobre lo hablado en la primera comisión. La Junta sostiene que es un documento sobre el Grupo de trabajo participado del proceso asistencial integrado del cáncer de mama de 2011 y que, al tratarse de un documento que se está actualizando "todos los borradores tienen que ser confidenciales porque son documentos de trabajo".

Al término del encuentro Sanidad anunció que de las 2.317 mujeres afectadas con resultados BI-RADS 3 (casos dudosos) en sus mamografías del cribado, 2.100 ya se habían hecho su respectiva prueba diagnóstica. Por lo tanto, todavía hay 217 mujeres pendientes de su prueba: la Consejería se ha comprometido a hacer todas las mamografías antes del 15 de noviembre y las ecografías antes del 30.

"No nos cuadran los datos de la Consejería con los nuestros. Nosotras tenemos contabilizados unos 4.000 casos de mujeres afectadas, el doble de lo que dice Sanidad", ha afirmado la presidenta de Amama.

Amama llevará a Fiscalía el supuesto caso de Philips

Este martes, La Ser avanzaba que la empresa Philips "almacena las imágenes de las mamografías del SAS". Por lo tanto, de acuerdo con el medio citado, la empresa "dispone de personal informático en muchos hospitales, como el Virgen del Rocío" y son ellos quienes tienen la responsabilidad de tramitar las incidencias de esas imágenes. "Se encarga de eliminar una imagen borrosa, una imagen no útil para un diagnóstico, una imagen tomada por error del médico o por error de un sanitario". Ante esta noticia, Amama ha denunciado la situación: "Mi sorpresa es al enterarme de que en casi todos los hospitales hay un técnico que maneja las imágenes de todas nosotras pagadas por una empresa".

Cabe recordar que Fiscalía está investigando la denuncia de Amama contra la Junta sobre un presunto "borrado y manipulación de los resultados de pruebas diagnósticas". Ahora, Claverol confirma que "están manejando toda esa información" para llevarla a Fiscalía porque son "muchas" las mujeres que "tienen pruebas de esas presuntas modificaciones". "Me da mucha pena decirlo. Son muchas más que las que denuncian, pero la gente tiene miedo".