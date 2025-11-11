Andalucía se prepara para un trío de eclipses: cuándo serán y desde dónde se podrán ver

Andalucía será protagonista de un evento que pocas veces coincide en el planeta: tres eclipses solares. Todos ellos se podrán ver de manera completa o parcial en nuestra comunidad. Un eclipse solar se produce cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, bloqueando de manera total o parcial la luz que va dirigida a nuestro planeta.

La última vez que en Andalucía se pudo observar un eclipse solar fue el pasado 29 de marzo de 2025, y se trató de un eclipse parcial que sólo se pudo apreciar en las provincias de Huelva y Cádiz.

Tipos de eclipse

Los eclipses pueden ser lunares y solares y, dentro de los solares, los hay de tres tipos:

Eclipse total. Es cuando la Luna cubre completamente el Sol y, por unos minutos, el día se vuelve casi noche en la zona donde se observa

Es cuando la Luna solo tapa una parte del Sol

Es cuando la Luna solo tapa una parte del Sol Eclipse anular. Se da cuando la Luna está un poco más lejos de la Tierra y no logra cubrir por completo el Sol, dejando visible lo que se conoce como anillo de fuego alrededor.

Cuándo serán los próximos eclipses

El 12 de agosto de 2026, un eclipse solar total oscurecerá los cielos de España, un fenómeno que no se producía desde hace más de un siglo. En el caso de Andalucía, sólo será visible de manera parcial en la comunidad. No obstante, se espera una gran repercusión mediática y visitantes para esta fecha.

Andalucía sí será observadora excepcional del eclipse total del 2 de agosto de 2027, ya que la mitad norte de la franja de totalidad del eclipse atravesará la zona centro y sur de la provincia de Cádiz, e incluirá la parte sur de Málaga, Granada y Almería. La zona de Algeciras disfrutará de la totalidad más prolongada y Málaga la más breve.

Además, Andalucía será de nuevo testigo del eclipse anular de sol del 26 de enero de 2028, puesto que la franja de anularidad pasará por todas las provincias andaluzas.

Acontecimiento único

Con motivo de los dos eclipses solares totales que en 2027 y 2028 tendrán a Andalucía como protagonista, además del parcial que se podrá observar en 2026, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, a través de la Fundación Descubre, prepara un programa de actividades de divulgación científica.

Este martes, de hecho, se ha celebrado la segunda reunión de la Comisión Interministerial para la preparación, organización y coordinación de las actuaciones relaciones con este trío de eclipses.

En ella se ha acordado la creación de un grupo de trabajo interinstitucional para la coordinación general de las actividades a celebrar en torno a los eclipses, que trabajará en coordinación con la Comisión Interministerial y en el que participarán el Real Observatorio de la Armada (ROA), ubicado en San Fernando (Cádiz), el Observatorio de Calar Alto (CAHA) en Almería, Fundación Descubre y la Unidad de Cultura Científica del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), con sede en Granada.

De este modo, el evento central del eclipse de 2027 se celebrará en el ROA, uno de los enclaves con mejores condiciones de visibilidad del fenómeno y con un alto valor simbólico e histórico, toda vez que se prevé que la programación incluya actividades simultáneas en distintos puntos de la geografía andaluza.