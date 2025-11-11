Investigan un posible caso de acoso escolar en Córdoba tras una agresión en la noche de Halloween

La Guardia Civil está investigando una presunta agresión a un menor vinculada a un caso que podría tratarse de acoso escolar en el colegio de La Guijarrosa, según han confirmado tanto fuentes de la Benemérita como la Junta de Andalucía, que ha puesto en marcha el protocolo frente al bullying. El suceso habría tenido lugar durante el pasado Halloween.

Los agentes de la Guardia Civil están instruyendo las diligencias de investigación, que una vez finalizadas serán trasladadas a la autoridad judicial y a la Fiscalía de Menores. Por su parte, el delegado de Educación de la Junta de Andalucía, Diego Ángel Copé, ha indicado que "el colegio está al tanto de la situación" y "el protocolo está abierto, tanto de acoso como de ciberacoso". Además, "el colegio está haciendo un trabajo conjunto con el servicio de inspección que también está actuando en la cuestión", ha manifestado el delegado.

Copé ha insistido en que "esto no es una cuestión estrictamente educativa, esto es una cuestión social y todos como sociedad, en su conjunto, tenemos que intervenir para evitar este tipo de situaciones".

Según ha trascendido, el ataque se habría producido en la noche del pasado 31 de octubre, cuando la víctima, un menor de 13 años, fue golpeada tras una discusión por un cuento de Halloween.

Reacción del AMPA

Por otro lado, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del centro ha publicado un comunicado en el que ha manifestado su "firme rechazo a cualquier forma de acoso o violencia escolar, ya sea física, verbal, psicológica o social".

"Defendemos una escuela donde prevalezcan el respeto, la empatía y la convivencia en paz, valores fundamentales para el bienestar y el desarrollo de todo el alumnado", han trasladado, para agregar que creen "firmemente que la prevención y la actuación ante el acoso deben ser una prioridad". Por ello, han exigido que "los protocolos establecidos por la Administración educativa se apliquen de manera rigurosa y transparente, garantizando así la protección y el acompañamiento de todos los menores implicados".

Asimismo, la asociación ha expresado que, dentro de su ámbito, seguirá "trabajando de forma constructiva y colaborativa con el centro educativo y las instituciones competentes para fomentar un clima escolar seguro, inclusivo y libre de miedo". "Nuestro compromiso es con la convivencia, la educación y el bienestar de todos los niños y niñas de La Guijarrosa", han subrayado, al tiempo que han avanzado que, "en los próximos días" organizará unas jornadas hacia las familias en las que se abordará el acoso escolar de la mano de la asociación Mía Córdoba.