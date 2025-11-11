Moreno se cita en Sevilla con el comisario de Agricultura para frenar los recortes de la PAC

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este martes en Almería que ha invitado al comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, a mantener una reunión en Sevilla para abordar el futuro de la Política Agrícola Común (PAC) y evitar un recorte en su presupuesto, encuentro para el que ha asegurado haber recibido “una más que positiva disposición”.

Andalucía defiende la PAC ante Bruselas

Durante el acto de entrega de resoluciones de ayudas a productores de frutas y hortalizas celebrado en el Parque Científico Tecnológico de Almería, el presidente andaluz ha alertado sobre una hoja de ruta que se debate en el seno de la Unión Europea para reorientar el presupuesto comunitario hacia sectores como la digitalización y la defensa, que presentan una pérdida de competitividad. “Me parece bien, pero no a costa de la agricultura”, ha advertido Moreno.

“La PAC no puede perder”, ha proclamado el presidente andaluz, asegurando que ese es su principio de negociación y que lo ha defendido tanto en sus conversaciones con el propio comisario de Agricultura como con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Rechazo a un recorte del 23% y a la centralización de fondos

Moreno ha mostrado su rechazo al propósito de crear un fondo único para la política agrícola europea, que supondría un recorte del 23% en su dotación. Como copresidente del Comité Europeo de las Regiones y Ciudades, ha asegurado que “batalla” en conversaciones bilaterales para evitar ese retroceso presupuestario.

El presidente ha defendido además la necesidad de que la Unión Europea avance en su soberanía energética y defensiva, pero también en la soberanía alimentaria, advirtiendo que “si dependemos de terceros países para producir alimentos para los europeos, vamos a tener un problema muy serio”.

La Junta de Andalucía trabaja “en dos frentes”: evitar el recorte del presupuesto de la PAC y oponerse al intento de recentralizar el reparto de los fondos europeos. “No puedo estar de acuerdo”, ha afirmado Moreno, convencido de que si el Estado decidiera cómo distribuir los recursos comunitarios, Andalucía volvería a salir perjudicada.

“Una ventana de oportunidad” para salvar la PAC

Moreno ha señalado un rayo de esperanza al apuntar que “parece que hay un cambio de actitud” tras su última conversación con dirigentes del Grupo Popular Europeo (GPE), quienes habrían mostrado disposición a reflexionar sobre el asunto.

El presidente ha instado a aprovechar lo que ha descrito como “una ventana de oportunidad” para evitar tanto el recorte presupuestario como la centralización de los fondos, convencido de que “de lo contrario, la Política Agraria Común dejaría de ser política agraria y dejaría de ser común”.