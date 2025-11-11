SICAB 2025: todo lo que debes saber de la Feria del Caballo de Sevilla

Fibes acoge en su 35ª edición el SICAB, el mayor encuentro mundial dedicado al caballo de Pura Raza Española. Juan José Morales, el presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza española (Ancce), ha valorado el esfuerzo conjunto de las autoridades competentes y de la organización por ofrecer una "edición memorable" y ha destacado el carácter internacional del evento.

Del 18 al 23 de noviembre Sevilla vivirá un encuentro de la industria ecuestre, la cultura, el turismo y la economía de la provincia y de Andalucía, generando más de 75 millones euros y 2.000 empleos directos. Para Manuel Alés, teniente de alcalde y delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, es un "generador de riqueza y empleo y el tercer evento socioeconómico más importante tras la Semana Santa y la Feria de Abril". Las entradas están ya a la venta, y se pueden adquirir tanto en su página web como en taquilla.

Esta edición contará con más de 890 ejemplares procedentes de 323 ganaderías nacionales e internacionales de 11 países. Además de la presencia de delegaciones de ganaderos, entrenadores y periodistas de Estados Unidos, Alemania y Países Bajos, entre otros.

Algunas de las disciplinas que van a participar en este evento son: Doma Clásica, Alta Escuela, Doma Vaquera, Amazonas, Enganches, Exhibiciones y Saltos.

Espectáculos Ecuestres

La actividad en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla no va a cesar en ningún momento, ya que los espectáculos ecuestres van a superar todos los límites. Lorenzo Action, apodado The Flying Frenchman, ha revolucionado la posta húngara fusionando lo deportivo con la doma, sin dejar atrás una precisión nunca vista. Lorenzo, con sus 10 caballos, presenta un estilo innovador que brilla en los escenarios ecuestres más prestigiosos del mundo.

Además, hay estrenos en la pista, donde tras varios años ausente regresa Santi Serra con un espectáculo de doma en libertad único en el mundo. Una experiencia sensorial donde las majestuosas águilas americanas, sus caballos y la música al piano guían los movimientos creando una conexión mágica, con una perfecta sintonía.

Este no es el último espectáculo donde la música y el arte ecuestre se unen, sino que la mezzosoprano Nerea Berraondo, acompañada de Anna Malek al piano y de los jinetes Antonio Ángulo y Carlos Martín, dan vida a una coreografía de gran belleza del Gran Premio de Alta Escuela.

Dos hermanos y un jinete infantil van a representar un paso a dos inspirados en la reprise de Gran Premio de Doma Clásica. La Casa Santiago muestran la excelencia de esta familia, que lleva siendo campeona en Doma Clásica y Alta Escuela durante tres generaciones.

Sebastián Fernández, acompañado por música en directo de la mano de dos guitarristas, desplazará la esencia campera y vaquera a la pista del Fibes. Su dominio con la garrocha es lo que lo consagra como maestro vaquero.

El broche final se lo ponen los enganches de competición, con una yincana entre dos equipos que lucharán por proclamarse campeones. La rapidez, destreza y coordinación dejarán al público sin aliento.

Pruebas deportivas SICAB 2025

Final de la Copa Ancce-Gusto del sur de Doma Clásica

Final Copa Ancce-Fundación Caja Rural del Sur de Salto

Final de la Copa Ancce-Guadalquivir Catering de Amazonas

Final de la Copa Ancce-El molino de Alta Escuela

Final de la Copa Ancce-Ayuntamiento de Sevilla de Equitación de Trabajo

Final de la Copa Ancce-COVAP de Doma Vaquera

Jornadas técnicas

A partir del 19 de noviembre también se llevarán a cabo unas jornadas donde se enseñará como preparar a los caballos y al equipo para velar por su seguridad y estado físico. Algunas de estas actividades son: Herraje equino: Claves para la salud y rendimiento de tu caballo por la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre y Universidad de Sevilla; Cocina en directo, por Gusto del Sur; Manejo preventivo. Detección de síntomas. Cuándo llamar al veterinario, a mano del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales Veterinarios; Empresa y emprendimiento ecuestre. Cómo convertir tu pasión ecuestre en un negocio rentable, a cargo de la Asociación Andaluza de Monta a la Amazona, y la Exhibición de la Policía Nacional, entre otros.