El XV Congreso de SAEIA analizará el papel de la histamina en las enfermedades inflamatorias

El 15 de noviembre, el Teatro Hogar Virgen de los Reyes acogerá la decimoquinta edición del Congreso de la Sociedad Andaluza para el Estudio de Intolerancias Alimentarias (SAEIA), un encuentro que abordará, desde el rigor científico, las últimas investigaciones sobre la histamina y su relación con enfermedades e intolerancias alimentarias, así como retos prácticos en comedores colectivos y nuevos proyectos formativos.

¿Por qué ahora? Rigor frente a la sobreinformación

En un momento en el que términos como “alimentos antiinflamatorios” o “inflamación” se relacionan con el cuidado del cuerpo y de la alimentación, la Sociedad Andaluza para el Estudio de Intolerancias Alimentarias (SAEIA) quiere ofrecer una mirada rigurosa y científica sobre las enfermedades inflamatorias. Con ese objetivo, el XV Congreso de SAEIA, que se celebrará el próximo 15 de noviembre en el Teatro Hogar Virgen de los Reyes, abordará las últimas investigaciones sobre el papel de la histamina y su relación con distintas intolerancias alimentarias.

En un contexto de sobreinformación y falsas creencias sobre la alimentación, nuestra misión es ofrecer rigor científico y respuestas claras tanto a pacientes como a profesionales. Dra. Isabel Pajares — Presidenta de SAEIA.

La histamina, sustancia imprescindible para la vida

En este XV Congreso de SAEIA, la histamina tendrá un papel protagonista en los debates y ponencias. Esta sustancia del organismo, que la Dra. Pajares señala como “imprescindible para la vida”, resulta esencial para detectar posibles intolerancias y, al ser también un neurotransmisor, unos niveles elevados de esta molécula pueden dar lugar a un gran número de síntomas como cefaleas, alteraciones digestivas, dolor articular o muscular o cansancio.

La histamina también está relacionada con las intolerancias alimentarias a través de una liberación anómala producida por la proteína del alimento, específica para cada uno de ellos y para cada persona. Por ello, el Congreso pondrá el foco en el impacto real de la histamina y en cómo la Histaminosis Alimentaria no alérgica puede contribuir al desarrollo de síntomas crónicos y enfermedades inflamatorias, así como ofrecerá una visión transversal de este mecanismo de acción del cuerpo descubierto por el Doctor Félix López Elorza en los años 80.

Temas clave del programa científico

El encuentro, que reunirá a médicos, nutricionistas e investigadores de todo el país, así como a personas afectadas, analizará temas como el Síndrome de Activación Mastocitaria, el papel del ayuno como estrategia inmunomoduladora o la influencia de otras opciones alternativas a las dietas.

Ponentes confirmados Dr. José Mesa Rodríguez

Dra. Susana Gálvez Comas

La nutricionista Maite Zudaire Landa

Dr. Imanol Duandikoetxea

Dra. Mercedes López

Dra. Pajares

Comedores colectivos: retos y soluciones

Además del bloque científico, SAEIA dedicará parte del congreso a la formación en comedores colectivos, un ámbito donde las intolerancias alimentarias generan importantes retos logísticos, sociales y familiares. La entidad busca mejorar la capacitación de quienes elaboran menús en colegios, residencias o instituciones públicas, con el fin de garantizar una alimentación segura y adaptada a cada necesidad.

“Los comedores colectivos suelen estar preparados para atender alergias comunes, pero existen muchas intolerancias no contempladas que causan síntomas crónicos difíciles de identificar, desde cefaleas hasta infertilidad o dolores articulares”, señala la Dra. Pajares.

Educación, divulgación y hoja de ruta 2026

El XV Congreso SAEIA incluirá también la presentación de nuevos proyectos formativos como el programa de Educación para la salud, la exposición de empresas innovadoras en alimentación saludable y la Asamblea General Ordinaria de la sociedad, donde se definirán las líneas de actuación para 2026.