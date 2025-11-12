Antonio Sanz se enfrenta a Pedro Sánchez tras sus críticas a la sanidad andaluza: "Deje de manipular"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tensado este miércoles la precampaña de las elecciones andaluzas con duras críticas a la gestión sanitaria de Juanma Moreno a quien acusó de "desmantelar el sistema y taparlo luego con mentiras", de "abrir las puertas a la sanidad privada" y de causar la "mayor crisis sanitaria" en España. Con estas declaraciones, el jefe del ejecutivo usó la crisis sanitaria andaluza para responder a Alberto Núñez Feijóo en el Congreso.

El consejero de Sanidad, Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha sido el encargado de responder a través de redes sociales: "Deje ya de tergiversar datos, de manipular y de atacar a los andaluces. La sanidad púbilica está más fuerte que nunca con el Gobierno de Juanma Moreno".

"Lo verdaderamente preocupante es que quien debería dar ejemplo es el principal generador de mentiras del país", ha lamentado el titular andaluz de Sanidad, quien recordó que Andalucía "es la comunidad autónoma que más ha recortado las listas de espera". "Del 5% del gasto en conciertos de la etapa socialista hemos pasado al 3,47%", ha añadido Sanz, que ha concluido pidiendo a Sánchez que "deje ya de tergiversar datos, de manipular y de atacar a los andaluces".

Las críticas del presidente del Gobierno

"Dicen que lo tienen todo bajo control. En efecto, ¡bajo control privado! Su Gobierno está desmantelando la sanidad pública de los andaluces. Y está tapándolo con mentiras. Este mismo fin de semana le hemos escuchado decir que ha aumentado “gasto sanitario por habitante y que este supera la media nacional. Pero uno cuando mira los datos, lo que comprueba es que es mentira", afirmó el presidente del Gobierno durante su intervención en el Congreso.

Según los datos del Gobierno, el gasto por habitante andaluz está 200 euros por debajo de la media nacional. "Es la comunidad con menos camas de hospital y menos gasto en salud por persona de España", zanjó para a continuación acusar al Gobierno de "abrir las puertas de par en par a la sanidad privada".

Tras poner al Gobierno de coalición como dique frente los recortes en el Estado de bienestar, Sánchez anunció que se exigirán a las comunidades transparencia para que "compartan sus datos de sanidad, educación y dependencia". Analizar así "a dónde están yendo a parar los recursos públicos finalistas que está transfiriendo el Gobierno central". A cada incumplimiento, avisó, "lo defenderemos en los tribunales". Según sus cifras, el Gobierno central habría destinado 300.000 millones de euros adicionales para servicios públicos, en trasferencias a las comunidades. "40.000 millones más para sanidad, un 91% de recursos más en educación", concretó.

En el cierre de su comparecencia, casi a modo de arenga mitinera, situó la defensa del Estado de bienestar en el verdadero patriotismo y aseguró que "se acabó eso de usar dinero de la sanidad en regalos fiscales en ayudas a los toros y de trocear y vender los derechos de nuestros ciudadanos a la empresa que pague mejor".