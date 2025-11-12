Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo

La borrasca Claudia llega con fuerza a Andalucía: estas son las horas que lloverá en Sevilla este jueves

La borrasca Claudia es la segunda con nombre de la temporada, nombrada el pasado lunes por el gran impacto que dejará en algunas regiones de España

Mapa de la Aemet para este jueves, 13 de noviembre.

Claudio Guarino

Sevilla

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este miércoles en Andalucía cielos poco nubosos y temperaturas en ascenso generalizado, localmente notable.

Habrá intervalos de nubes medias y altas en la vertiente atlántica e intervalos de nubes bajas en el extremo occidental, donde no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales.

Jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, con lluvia

La borrasca Claudia se aproxima a la Península Ibérica con lluvias intensas y persistentes que afectarán a buena parte del país durante el fin de semana. Según la última previsión de Eltiempo.es, el episodio dejará acumulados superiores a los 350 milímetros en el oeste de Galicia, donde se concentrarán las precipitaciones más intensas. Mañana se prevén cielos nubosos a cubiertos en la mitad occidental de Andalucía, con precipitaciones débiles a moderadas, más intensas a partir de la tarde en el tercio occidental donde se espera que puedan ser localmente fuertes y acompañados de tormentas, y temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso, máximas en descenso en la vertiente atlántica, y sin cambios en la mediterránea.

Jornada muy nubosa y lluviosa en Sevilla. Se esperan lluvias intermitentes durante casi todo el día, con alta probabilidad de precipitación y rachas de viento intensas del este y sur. Temperaturas suaves, entre 16 °C y 21 °C.

00:00 h: Nubes altas, 100 % posibilidad de lluvia, 16–21 °C

01:00 h: Cubierto, 80 %, 16–21 °C

02:00 h: Cubierto, 80 %, 16–21 °C

03:00 h: Cubierto, 80 %, 16–21 °C

04:00 h: Cubierto con lluvia escasa, 80 %, 16–21 °C

05:00 h: Cubierto con lluvia escasa, 80 %, 16–21 °C

06:00 h: Cubierto, 80 %, 16–21 °C

07:00 h: Cubierto, 100 %, 16–21 °C

08:00 h: Cubierto, 100 %, 16–21 °C

09:00 h: Cubierto con lluvia escasa, 100 %, 16–21 °C

10:00 h: Cubierto con lluvia escasa, 100 %, 16–21 °C

11:00 h: Cubierto con lluvia escasa, 100 %, 16–21 °C

12:00 h: Cubierto con lluvia escasa, 100 %, 16–21 °C

13:00 h: Cubierto con lluvia escasa, 100 %, 16–21 °C

14:00 h: Cubierto con lluvia escasa, 100 %, 16–21 °C

15:00 h: Cubierto con lluvia escasa, 100 %, 16–21 °C

16:00 h: Cubierto, 100 %, 16–21 °C

17:00 h: Cubierto con lluvia escasa, 100 %, 16–21 °C

18:00 h: Cubierto con lluvia escasa, 100 %, 16–21 °C

19:00 h: Cubierto con lluvia, 100 %, 16–21 °C

20:00 h: Cubierto con lluvia escasa, 100 %, 16–21 °C

21:00 h: Cubierto con lluvia escasa, 100 %, 16–21 °C

22:00 h: Cubierto con lluvia escasa, 100 %, 16–21 °C

23:00 h: Cubierto, 100 %, 16–21 °C

A partir del domingo, aunque la incertidumbre sigue siendo alta, se espera que la borrasca pierda fuerza y el temporal vaya remitiendo de forma progresiva en la mayor parte del territorio.

