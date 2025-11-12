La borrasca Claudia llega con fuerza a Andalucía: estas son las horas que lloverá en Sevilla este jueves

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este miércoles en Andalucía cielos poco nubosos y temperaturas en ascenso generalizado, localmente notable.

Habrá intervalos de nubes medias y altas en la vertiente atlántica e intervalos de nubes bajas en el extremo occidental, donde no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales.

Jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, con lluvia

La borrasca Claudia se aproxima a la Península Ibérica con lluvias intensas y persistentes que afectarán a buena parte del país durante el fin de semana. Según la última previsión de Eltiempo.es, el episodio dejará acumulados superiores a los 350 milímetros en el oeste de Galicia, donde se concentrarán las precipitaciones más intensas. Mañana se prevén cielos nubosos a cubiertos en la mitad occidental de Andalucía, con precipitaciones débiles a moderadas, más intensas a partir de la tarde en el tercio occidental donde se espera que puedan ser localmente fuertes y acompañados de tormentas, y temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso, máximas en descenso en la vertiente atlántica, y sin cambios en la mediterránea.

Jornada muy nubosa y lluviosa en Sevilla. Se esperan lluvias intermitentes durante casi todo el día, con alta probabilidad de precipitación y rachas de viento intensas del este y sur. Temperaturas suaves, entre 16 °C y 21 °C.

00:00 h: Nubes altas, 100 % posibilidad de lluvia, 16–21 °C

01:00 h: Cubierto, 80 %, 16–21 °C

02:00 h: Cubierto, 80 %, 16–21 °C

03:00 h: Cubierto, 80 %, 16–21 °C

04:00 h: Cubierto con lluvia escasa, 80 %, 16–21 °C

05:00 h: Cubierto con lluvia escasa, 80 %, 16–21 °C

06:00 h: Cubierto, 80 %, 16–21 °C

07:00 h: Cubierto, 100 %, 16–21 °C

08:00 h: Cubierto, 100 %, 16–21 °C

09:00 h: Cubierto con lluvia escasa, 100 %, 16–21 °C

10:00 h: Cubierto con lluvia escasa, 100 %, 16–21 °C

11:00 h: Cubierto con lluvia escasa, 100 %, 16–21 °C

12:00 h: Cubierto con lluvia escasa, 100 %, 16–21 °C

13:00 h: Cubierto con lluvia escasa, 100 %, 16–21 °C

14:00 h: Cubierto con lluvia escasa, 100 %, 16–21 °C

15:00 h: Cubierto con lluvia escasa, 100 %, 16–21 °C

16:00 h: Cubierto, 100 %, 16–21 °C

17:00 h: Cubierto con lluvia escasa, 100 %, 16–21 °C

18:00 h: Cubierto con lluvia escasa, 100 %, 16–21 °C

19:00 h: Cubierto con lluvia, 100 %, 16–21 °C

20:00 h: Cubierto con lluvia escasa, 100 %, 16–21 °C

21:00 h: Cubierto con lluvia escasa, 100 %, 16–21 °C

22:00 h: Cubierto con lluvia escasa, 100 %, 16–21 °C

23:00 h: Cubierto, 100 %, 16–21 °C

A partir del domingo, aunque la incertidumbre sigue siendo alta, se espera que la borrasca pierda fuerza y el temporal vaya remitiendo de forma progresiva en la mayor parte del territorio.