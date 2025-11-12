¿Cuánto se gastan los andaluces en Lotería de Navidad? No son los que más invierten, pero sí de los que más venden

Los andaluces gastarán este año una media de 64,05 euros por persona en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, que se celebrará el próximo 22 de diciembre. Aunque pueda parecer mucho, está por debajo de la media nacional, que se sitúa en los 76,08 euros por persona. No obstante, se calcula que esta Navidad, en Andalucía se inviertan 552 millones de euros y 2.760.254 de cara a este sorteo, según los datos publicados este miércoles por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae).

Los datos de consignación por habitante de Loterías y Apuestas del Estado cifran que este año en Andalucía se gastarán de media 3,04 euros más que el año pasado, cuando los andaluces invirtieron 61,01 euros en la suerte navideña.

De este modo, los más de 64 euros de gasto medio por persona en Andalucía corresponden a las estimaciones de venta que hace la Selae a la hora de enviar los boletos a las administraciones de lotería, aunque más tarde siempre hay una proporción de décimos que se quedan sin vender.

Qué provincias juegan más

Por provincias, Sevilla será la que más gaste en Andalucía en este sorteo, con una consignación de 116.512.800 euros, por lo que los sevillanos gastarán de media 59,21 euros por habitante y un total de 582.564 billetes. Le sigue la provincia de Málaga, con 106.910.000 euros y una consignación por habitante de 60,29 euros y 534.550 billetes.

Granada es la tercera provincia andaluza que más gastará con 73.035.400 euros, una media de 77,93 euros por habitante equivalentes a 365.177 billetes. En cuarta posición se encuentra la provincia de Cádiz, con 69.241.800 euros y un gasto medio por habitante de 55,20 euros y un total de 346.209 billetes. Sin embargo, Almería es la quinta de las ocho provincias andaluzas con mayor consignación para el sorteo 2025; 59.189,800 euros, es decir, 77,57 euros por habitante y 295.949 billetes. Le sigue la provincia de Córdoba con un gasto de 53.153,600 euros, es decir, 68,84 euros por habitante y 265.768 billetes.

En penúltima posición, en relación a la consignación para el Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 en Andalucía, se encuentra Jaén con 50.940.800 euros, es decir, 82,34 euros de gasto medio por habitante y 254.704 billetes. Por último, Huelva es la provincia que menos gastará en Andalucía en el Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 con 23.066.600 euros, es decir, 43,24 euros de media por habitante y 115.333 billetes.

Lo que gastan en el resto de España

Por regiones, la comunidad autónoma que previsiblemente más va a gastar por habitante este año es Castilla y León, con una media de 121,28 euros, seguida de Asturias (119,67 euros), La Rioja (113,96 euros), Aragón (102,15 euros), Cantabria (101,98 euros), País Vasco (87,43 euros), Castilla-La Mancha (86,47 euros), Madrid (85,19 euros), Comunidad Valenciana (85,17 euros) y Galicia (83,29 euros).

Por contra, según los datos de la Selae, los que menos van a gastarse este año son los habitantes de las ciudades autónomas de Melilla (17,32 euros) y Ceuta (19,10 euros), seguidos de los de Baleares (42,94 euros), Canarias (47,24 euros), Cataluña (57,06 euros), Navarra (58,62 euros), Andalucía (64,05 euros), Extremadura (70,61 euros) y Murcia (73,24 euros).

Dónde se vende más lotería

Respecto a las distintas comunidades autónomas, donde más Lotería de Navidad se va a vender previsiblemente es en Madrid (596.456.600 euros consignados), seguida de Andalucía (552.050.800 euros), Cataluña (458.448.600 euros), Comunidad Valenciana (452.822.800 euros), Castilla y León (289.659.600 euros), Galicia (225.167.600 euros), País Vasco (195.012.200 euros), Castilla-La Mancha (181.491.200 euros) y Aragón (137.682.000 euros).

Por el contrario, los que menos Lotería de Navidad tienen consignada este año son Melilla con 1.486.200 euros y Ceuta con 1.589.600 euros, respectivamente, La Rioja (36.969.800 euros), Navarra (39.762.000 euros), Baleares (52.452.000 euros), Cantabria (60.326.200 euros), Extremadura (74.341.800 euros), Canarias (105.297.800 euros), Murcia (115.126.400 euros) y Asturias (120.628.800 euros).

Cuánto dinero está en juego

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de este 2025 repartirá el próximo 22 de diciembre un total de 2.772 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año pasado, cuando se repartieron 2.702 millones. El sorteo se celebrará un año más en el Teatro Real de Madrid.

Este año se han puesto a la venta 198 millones de décimos, de modo que la emisión consta de 198 series (cinco más que el año anterior) de 100.000 números cada una, ascendiendo a un total de 3.960 millones de euros. El 70% de dicha emisión se destinará a premios, por lo que este año el Sorteo de Navidad repartirá 2.772 millones de euros en premios, 70 millones más.

El primer premio, conocido popularmente como el Gordo de Navidad, tiene un importe de cuatro millones de euros por serie, mientras que el segundo premio asciende a 1.250.000 euros por serie y el tercero se sitúa en 500.000 euros por serie. También destacan dos cuartos premios (200.000 euros por serie) y ocho quintos (60.000 euros por serie).