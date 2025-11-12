Nueva bronca con Jesús Aguirre: apercibe al líder de Adelante Andalucía por grabar un vídeo en el Parlamento

La Mesa del Parlamento de Andalucía ha apercibido al líder de Adelante Andalucía, José Ignacio García, por grabarse un vídeo en el salón de plenos. En las imágenes, el líder andalucista denuncia las políticas sanitarias del Gobierno del PP en distintos puntos de un salón de plenos completamente vacío, un hecho que, ahora, el órgano que dirige la cámara asegura que está prohibido.

En la calle San Luis, en las escaleras del Parlamento o el salón de plenos. Es habitual que García se grabe para denunciar la gestión del Gobierno de Juanma Moreno. En esta ocasión, ha sido una crítica a las políticas sanitarias las que le han causado este nuevo choque con la Mesa del Parlamento. En un vídeo para redes sociales, el andalucista denuncia la situación de la sanidad en la comunidad autónoma.

"En este Parlamento se pueden cantar villancicos en el pleno, pero si te grabas un vídeo denunciando los recortes en sanidad, eso es un ataque a la institucionalidad", ha denunciado el líder de los andalucistas en la tradicional rueda de prensa de los grupos. Allí, ha asegurado además que la figura del apercibimiento no existe en el Reglamento del Parlamento: "Nadie sabe lo que es".

Cambios en la norma del Parlamento

García ha señalado que con esta comunicación, que firma el letrado mayor del Parlamento, el PP busca poner "una mordaza en la boca" de los grupos. De hecho, ha recordado que "e pueden colgar fotos, fotos de recuerdos, se pueden hacer vídeos con los familiares, con amigos, eso no hay problema. Pero si colgamos un vídeo denunciando los recortes de sanidad, un apercibimiento".

Las normas del Parlamento han cambiado en los últimos tiempos. A raíz del uso que el diputado le ha dado a las instalaciones de la Cámara en esta legislatura, la Mesa acordó endurecer sus restricciones. En aquellas imágenes, García imitaba un mensaje institucional del presidente de la Junta, Juanma Moreno, que provocó las quejas de los populares y un cambio en la normativa.

Desde julio, como se lee en la nota recibida por Adelante, "el uso de la sala Alberto Jiménez-Becerril, del Salón de Plenos y de la biblioteca con fines periodísticos y de divulgación, como es el caso de grabaciones, atención a medios de comunicación o entrevistas" debe tener una autorización. Sin embargo, los andalucistas no solicitaron el uso del salón de plenos y por tanto, no hubo autorización expresa.

Adelante plantea ir a la justicia

"La Mesa del Parlamento, en la que no estamos, en la que no se conocen sus deliberaciones, acordó que a partir de ahora, para usar determinadas instalaciones del Parlamento, tenemos que tener la autorización del presidente o de la Mesa", ha recordado García para denunciar que "es imposible". A esta restricción se sumó también la prohibición de que a la sala de prensa vayan asociaciones o representantes sindicales.

Desde el grupo mixto explican que están "estudiando" las posibles acciones legales que pueden tomar contra la mesa por "inventarse un procedimiento para amedrentar a los grupos". Así, el portavoz de Adelante Andalucía ha exigido explicaciones a la Mesa, después de que este recurso no se haya tomado en "ninguna" de las anteriores legislaturas: "Me sorprende que a este grupo de solo dos diputados le presten tanta atención".

Estas no son las primeras veces que se producen diferencias de opiniones entre la oposición y Aguirre. Cada vez es más habitual que protagonicen enfrentamientos por su interpretación del reglamento del Parlamento. De hecho, hace apenas un mes, el PSOE llevó la actitud del presidente de la Cámara al Constitucional por la "indefensión" que sienten ante el dirigente popular en las sesiones plenarias.