Así es el plan para regenerar Matalascañas: remodelación de nueve espigones y 700.000 metros cúbicos de arena

Matalascañas por fin ve a luz. Tras los ruegos continuos y alertas del ayuntamiento de Almonte (Huelva) por el estado de esta playa onubense, con una pérdida preocupante de arena, el Gobierno ha dado el paso e invertirá seis millones de euros en la regeneración de todo el litoral de este enclave turístico.

La gota que colmó el vaso fue el destrozo reciente del muro del paseo turístico de la playa y la pérdida de arena provocada por el último temporal, que ya avisó la pasada semana el consistorio almonteño, del que depende este núcleo urbano. Una circunstancia que sucede una y otra vez y que obliga a parchear con aportaciones de arena puntuales sin arreglar el problema de fondo, un plan integral en este litoral que retenga la arena y no se repitan los incidentes.

Así ha quedado el paseo marítimo de Matalascañas tras el temporal. / Policía Local de Matalascañas

Remodelación de los nueve espigones y aportación de 700.000 metros cúbicos de arena

En este sentido, el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) firmó ayer martes el Acta de Replanteo con la empresa adjudicataria como punto de partida para la ejecución de las obras de regeneración de la playa de Matalascañas, que cuentan con una inversión de 6 millones de euros.

Los trabajos tienen un periodo de ejecución de cuatro meses y tienen como objetivo la aportación de arena y mejora de los dispositivos de retención de la misma en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), informó la Subdelegación del Gobierno en Huelva en una nota.

Estas actuaciones, que cuentan con una inversión cercana a los 6 millones de euros permiten garantizar la funcionalidad del sistema playa-duna, reforzar su papel de protección frente a temporales y asegurar su uso y disfrute en condiciones adecuadas tanto para la ciudadanía como para el ecosistema.

El proyecto, contempla varias intervenciones como la solución propuesta para solucionar los problemas de regresión consiste en la remodelación de nueve de los actuales espigones para recuperar la antigua capacidad de retención y la aportación de 700.000 metros cúbicos de arena procedentes de un yacimiento submarino a través de 3.700 metros de playa.

Según ha destacado la subdelegada del Gobierno, María José Rico y el jefe provincial de Costas, Gabriel Cuena en una visita realizada a la playa con esto se contribuye a frenar la pérdida de material y mejorar la estabilidad del litoral.

Las obras se enmarcan dentro de una estrategia integral de adaptación al cambio climático en la franja costera andaluza, y responden a la continua regresión que ha venido afectando a estas playas en las últimas décadas.