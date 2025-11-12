El candidato de Podemos se remite a una consulta sobre la coalición Por Andalucía: "En nuestro ADN está unir a la izquierda"

"En el ADN de Podemos está ir juntos, unir todas las izquierdas (...) Sólo en una ocasión nos hemos presentado en solitario en unas elecciones en Andalucía". El candidato en las primarias convocadas por Podemos para designar al cabeza de lista para las próximas elecciones autonómicas, Juan Antonio Delgado, ha dejado abierta la puerta a una integración con Sumar e IU repitiendo la fórmula de la coalición Por Andalucía. Eso sí, ha matizado que no es una decisión que esté en sus manos y que, en cualquier caso, deberá ser sometida a una consulta previa a la militancia que de momento no está convocada.

Podemos está inmerso en Andalucía en un proceso de primarias para elegir a su candidato a la Junta de Andalucía, similar al que ya han culminado Sumar (Esperanza Gómez) e IU (Ernesto Alba). El objetivo es que esté finalizado antes de fin de mes. Pero a partir existen dos posibilidades: concurrir en solitario o entrar en el acuerdo ya alcanzado entre Sumar e IU para reeditar la coalición de Por Andalucía.

Juan Antonio Delgado se ha mostrado abierto a esta segunda opción, sin excluir en ella a Sumar como se ha llegado a plantear desde la dirección nacional, aunque siempre que venga precedida de una consulta a la militancia. "No estoy en contra de la unidad", subrayó antes de precisar que es una decisión que en cualquier caso no podrá adoptar él.

Sólo unas elecciones en solitario

Delgado enumeró las ventajas de acudir a las urnas en unidad y recordó que sólo en una ocasión Podemos ha ido en solitario a unas elecciones autonómias. "Podemos sólo una vez se ha presentado solo una vez en Andalucía y otras en el Congreso. El resto de las veces hemos ido en coalición. En nuestro ADN llevamos la disposición a ir juntos y a unir a la izquierda. La pregunta sería para qué y con qué programa", puntualizó.

"Respetaré en todo momento lo que diga la militancia, tendrá que haber una consulta y los inscritos decidirán cómo ir a las elecciones", incidió el aspirante a liderar Podemos Andalucía para las próximas elecciones. De momento, esta posibilidad fue públicamente planteada