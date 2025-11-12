Vox supera al PSOE y se acerca al PP entre los jóvenes andaluces: Abascal tiene más apoyo que Feijóo y Sánchez

El PP andaluz ha fijado a Vox como su principal adversario de cara a las próximas elecciones y a los jóvenes como el segmento de población donde el partido se encuentra más debilitado en Andalucía. Esos fueron los dos ejes del congreso regional para reelegir a Juanma Moreno como presidente celebrado este fin de semana. Y este giro está basado en los datos de la encuesta oficial autonómica, el barómetro del Centra, que esta semana hizo público su informe detallado por edades.

El giro sociológico es evidente. Cuatro de cada diez menores de 24 años se identifican públicamente como de derechas, al igual que una tercera parte de los que tienen menos de 34 años. Este indicador es cada año más alto. El 15% se consideran de extrema derecha, un porcentaje que supera ya a los que se identifican con la extrema izquierda. A partir de ahí, el pulso por el voto se concentra entre PP y Vox en Andalucía desplazando al PSOE a un tercer puesto y disputando el primero.

Entre los estudiantes, los jóvenes que no tienen aún un empleo, la distancia es aún más. Casi el 18% sitúan a Vox como el partido con más posibilidades de resolver sus problemas que, de forma mayoritaria, son el empleo y la vivienda.

El problema principal de los jóvenes no es la corrupción ni la inmigración ni la seguridad, los tres mantras en los que basa su discurso Vox. Los temas que más afectan a la generación son la vivienda y el empleo. Sin embargo, a la hora de responder a la pregunta quién puede ayudarles a mejorar su situación las siglas más mencionadas son la de Santiago Abascal, por encima de socialistas y populares. Esa es la contestación del 15% de los menores de 24 años. Sólo el 8,5% ve más respuestas en los socialistas y el 12,5% en los populares.

Las ideas del PP se mantienen como las que representan a un mayor número de jóvenes en Andalucía, en torno al 20%, aunque seguido por Vox que ha crecido hasta un 16,8% entre los menores de 24 años y al 14,5% hasta los 34 años. En términos de voto directo la formación de Juanma Moreno superaría a la extrema derecha, pero esta quedaría por encima del PSOE en los más jóvenes y casi empatado entre quienes rozan la treintena.

A partir de los 34 años la tendencia se invierte y el PP se impone como partido preferente en todos los tramos de edad hasta los 65 años, la única franja en la que el PSOE mantiene la hegemonía que durante décadas tuvo en Andalucía.

Moreno frente a Feijóo

A partir de ahí, la encuesta refleja una tendencia mucho más acusada en el voto nacional que en el autonómico, principalmente por el impulso de la figura de Santiago Abascal. La encuesta de septiembre del Centra sitúa a Santiago Abascal como el líder con más apoyo para ser presidente entre los jóvenes. Un 16,3% de los menores de 24 años y un 15,6% entre esta edad y 34 años. Está por encima de Pedro Sánchez (un 16,1% y un 15,4%, respectivamente) y a mucha distancia de Alberto Núñez Feijóo (un 12,7% y un 13,1%).

A nivel andaluz, sin embargo, se produce otro fenómeno distinto: el candidato de Vox, Manuel Gavira, es un desconocido para los jóvenes que apenas le mencionan. Y esto permite a Juanma Moreno quedar muy por encima como el preferido, seguido de María Jesús Montero e incluso Inmaculada Nieto. Pero, como asumen desde el Gobierno andaluz, cuando lleguen las elecciones y haya un desembarco de la dirección de Abascal este factor no será determinante.

Esto no implica que entre los jóvenes haya una buena valoración de la gestión de Juanma Moreno (casi el 50% la rechazan), pero sí que está muy por encima de la valoración que tienen del ejecutivo de Pedro Sánchez. En este caso, el 70% de los menores de 24 años considera que es mala o muy mala.