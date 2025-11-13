Andalucía se queda sin comisión de investigación sobre los cribados: el 'no' del PP frena a la oposición en bloque

"El escándalo no se va a cerrar hasta que no se sepa la verdad". En el Congreso se investiga al presidente de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, por la DANA. También en la Cámara baja se investiga las cuentas del PSOE tras los informes de la UCO. Sin embargo, en el Parlamento andaluz no se investigará que ha pasado con los cribados del cáncer. La mayoría absoluta del PP ha tumbado la propuesta de la izquierda, que exige respuestas, y que sí contó con el apoyo de Vox.

Qué ha pasado, por qué ha pasado o cuántas mujeres hay afectadas. Hace 46 días que la oposición se pregunta qué ha podido ocurrir en el cribado del cáncer de mama para que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) no haya avisado a 2.000 mujeres de que sus mamografías habían resultado "no concluyentes". Han pasado 46 días y muchas de las preguntas siguen sin respuesta.

"Nosotros queremos la información, pero no vamos a convertir el Parlamento en un circo". Así ha despachado la comisión de investigación la diputada del PP Beatriz Jurado. La popular, que ha terminado su intervención con un abrazo al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha defendido que el Gobierno andaluz ya ha dado respuesta a la mayoría de preguntas y ha acusado a la izquierda de tener un interés electoralista.

La izquierda se une contra el PP

Qué protocolo se utiliza, quién dio la orden, en qué provincias hay problemas. "Son muchas preguntas, demasiadas", ha confirmado el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, que ha dedicado la mayor parte de su intervención, entre las críticas del PP, a interrogar al "señor consejero de Salud" sobre la situación de la cartera. El andalucista ha aclarado que quiere que se investigue "para que no vuelva a ocurrir".

Los populares han anunciado varios planes de choque para hacer frente a la situación, pero esto no ha calmado a la izquierda ni a los sindicatos que ya se han manifestado en múltiples ocasiones. "El plan no está en el presupuesto de la Junta para 2026", ha recordado la portavoz de Por Andalucía Inma Nieto. Así, todos han pedido datos sobre las contrataciones que se han realizado en este tiempo, para las que el PP no ha tenido respuesta.

En la oposición lo tienen claro. La petición de comisión sirve para "retratar" a los populares. "Tienen una operación tapadera a la que hoy se va a sumar la censura de una comisión de investigación", ha sentenciado la portavoz adjunta del PSOE, Ángeles Férriz. De hecho, ha destacado que este caso ha revelado "la cara real de Moreno" y ha lamentado que los populares han convertido la situación "en una crisis de imagen".

Vox se suma a las exigencias

En San Telmo están tranquilos. Ha pasado un mes y medio desde que se destaparon las incidencias en los cribados, caso que ya ha llegado a la justicia, y aseguran que hay provincias en las que están desconectados porque no ha pasado nada. La comisión de investigación no les quita el sueño y el equipo de Moreno duda que el rechazo de los populares a la misma tenga eco más allá de las paredes del Hospital de las Cinco Llagas.

Pese a la tranquilidad que exterioriza el Gobierno, la crisis de los cribados ha conseguido poner de acuerdo a toda la oposición. Incluso Vox, que ahora ha elevado el tono contra los populares, se ha sumado a la petición de respuestas. Su diputado Rafael Segovia ha subrayado que, según Amama, hay casos en todas las provincias, algo que rechaza el PP, y ha exigido que se estudie "todo lo ocurrido a lo largo de toda la historia de los cribados".

Esta no será la única vez que los populares deban rechazar una comisión de investigación sobre los cribados. Aunque la izquierda presentó una propuesta conjunta, Vox hizo lo propio de forma independiente. La formación de ultraderecha desconfiaba del texto que presentaran desde la izquierda, pese a que lo ha apoyado, y redactó el suyo propio. Así, el PP deberá volver a enfrentarse a esta pregunta y, previsiblemente volverá a decir que no.