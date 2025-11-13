El bar más andaluz de Osaka: con Canal Sur en la televisión y la decoración más castiza

Carla se encontraba paseando por las calles de Osaka, en Japón, cuando se vio sorprendida por unas curiosas voces que salían de un bar y que pronunciaban un perfecto español. Movida por la curiosidad, entró en el 'Bar Bodeguita Café', donde descubrió que el sonido provenía de un televisor en el que estaban viendo Canal Sur.

"¿Cómo es de fuerte que estoy viendo Andalucía Directo en Osaka en un bar?", ha señalado la joven andaluza en un vídeo que en apenas unas horas se ha vuelto viral tras mostrar el negocio más andaluz de todo Japón.

Pero la pasión de su dueño por España, donde ha acudido en 28 ocasiones, no solo se muestra en sus gustos televisados, sino en cada mirada que se eche a su local. Solo hace falta observar su fachada, pintada de rojo y amarillo, para descubrir el amor de este japonés por el territorio.

Un japonés enamorado de España, el dueño de este bar en Osaka

"Este hombre ha estado 28 veces en España y habla español, pero es japonés de Osaka, y nos ha puesto una Mahou, ¿tú te crees?", ha relatado asombrada la andaluza mientras muestra el interior de este establecimiento, con su carta en español, sus paredes repletas de pinturas de toreros y toda clase de carteles.

Además, este trozo de Andalucía en el corazón de Osaka también cuenta con una guitarra española colgada en la pared, botellas de Tío Pepe, sombreros de paja y jamón ibérico, así como los vinos españoles más emblemáticos, como el conocido vino de Jerez.

"El metaverso de Osaka", ha señalado la joven sobre este rincón andaluz al que asegura que "voy a volver" al permitirle volver a su tierra a pesar de seguir en Japón.

El bar andaluz de Japón, viral en apenas unas horas

Una curiosa estampa que no ha tardado en despertar la curiosidad y admiración de miles de ciudadanos, que han asegurado que es una "fantasía". "Nosotros viendo Alice in Borderland en Cártama y, mientras tanto, un japonés en Osaka", señalan desde el propio programa Andalucía Directo.

"Un andaluz nace donde quiere", señala un usuario. Junto a esto, asegura otro ciudadano que, en su próximo viaje a Japón, acudirá a este local "sí o sí". "Qué arte más grande, si es que no se puede con Andalucía", recalca un usuario, mientras otros afirma que este hombre es el "el primo de Juan y Medio".