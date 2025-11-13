El tiempo
La borrasca Claudia pone a Sevilla en aviso amarillo: las horas en las que lloverá este viernes
La borrasca Claudia es la segunda con nombre de la temporada, nombrada el pasado lunes por el gran impacto que dejará en algunas regiones de España
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este viernes, 14 de noviembre, los avisos amarillos por lluvias, tormentas y viento en la provincia de Sevilla, con excepción de la Sierra Sur.
El origen de esta situación está en un frente asociado a la borrasca Claudia, que permanecerá estacionario al oeste de la península tras haber afectado también al archipiélago canario a comienzos de semana. El aviso amarillo por lluvias, tormentas y vientos estará activado desde las 12:00 del mediodía hasta las 17:59 del viernes.
Viernes, sábado, domingo y lunes, con lluvia
El Ayuntamiento de Sevilla ha activado este jueves el Plan Territorial de Emergencias en fase Preemergencia Nivel 1 debido al aviso amarillo por lluvias y vientos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el inicio de la borrasca Claudia.
Día muy inestable, con lluvias probables todo el día (100%), ambiente húmedo y viento del sur moderado con rachas fuertes. Las temperaturas oscilarán entre 13 °C y 19 °C.
- 00:00 horas: Cubierto, 100% posibilidad de lluvias, 13–19 °C
- 01:00 horas: Intervalos nubosos con lluvia escasa, 100%, 13–19 °C
- 02:00 horas: Nuboso, 100%, 13–19 °C
- 03:00 horas: Muy nuboso con tormenta y lluvia escasa, 100%, 13–19 °C
- 04:00 horas: Cubierto con tormenta y lluvia escasa, 100%, 13–19 °C
- 05:00 horas: Intervalos nubosos con lluvia, 100%, 13–19 °C
- 06:00 horas: Cubierto con tormenta, 100%, 13–19 °C
- 07:00 horas: Muy nuboso, 100%, 13–19 °C
- 08:00 horas: Cubierto con lluvia escasa, 100%, 13–19 °C
- 09:00 horas: Intervalos nubosos con lluvia escasa, 100%, 13–19 °C
- 10:00 horas: Nuboso, 100%, 13–19 °C
- 11:00 horas: Cubierto con lluvia escasa, 100%, 13–19 °C
- 12:00 horas: Intervalos nubosos con lluvia escasa, 100%, 13–19 °C
- 13:00 horas: Poco nuboso, 100%, 13–19 °C
- 14:00 horas: Cubierto con lluvia escasa, 100%, 13–19 °C
- 15:00 horas: Cubierto con lluvia, 100%, 13–19 °C
- 16:00 horas: Intervalos nubosos con lluvia escasa, 100%, 13–19 °C
- 17:00 horas: Cubierto, 100%, 13–19 °C
- 18:00 horas: Cubierto con lluvia escasa, 100%, 13–19 °C
- 19:00 horas: Cubierto con lluvia escasa, 100%, 13–19 °C
- 20:00 horas: Muy nuboso con lluvia escasa, 100%, 13–19 °C
- 21:00 horas: Cubierto, 100%, 13–19 °C
- 22:00 horas: Cubierto, 100%, 13–19 °C
- 23:00 horas: Muy nuboso, 100%, 13–19 °C
A partir del domingo, aunque la incertidumbre sigue siendo alta, se espera que la borrasca pierda fuerza y el temporal vaya remitiendo de forma progresiva en la mayor parte del territorio.
