La borrasca Claudia pone a Sevilla en aviso amarillo: las horas en las que lloverá este viernes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este viernes, 14 de noviembre, los avisos amarillos por lluvias, tormentas y viento en la provincia de Sevilla, con excepción de la Sierra Sur.

El origen de esta situación está en un frente asociado a la borrasca Claudia, que permanecerá estacionario al oeste de la península tras haber afectado también al archipiélago canario a comienzos de semana. El aviso amarillo por lluvias, tormentas y vientos estará activado desde las 12:00 del mediodía hasta las 17:59 del viernes.

Viernes, sábado, domingo y lunes, con lluvia

El Ayuntamiento de Sevilla ha activado este jueves el Plan Territorial de Emergencias en fase Preemergencia Nivel 1 debido al aviso amarillo por lluvias y vientos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el inicio de la borrasca Claudia.

Día muy inestable, con lluvias probables todo el día (100%), ambiente húmedo y viento del sur moderado con rachas fuertes. Las temperaturas oscilarán entre 13 °C y 19 °C.

A partir del domingo, aunque la incertidumbre sigue siendo alta, se espera que la borrasca pierda fuerza y el temporal vaya remitiendo de forma progresiva en la mayor parte del territorio.