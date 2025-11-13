Andalucía busca medidas frente al acoso escolar tras el suicidio de Sandra Peña y convoca un congreso de expertos

El suicido de Sandra Peña tras sufrir acoso escolar en el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla ha abierto el debate en Andalucía en torno al funcionamiento de los protocolos y las medidas para afrontar el bullying y limitar el uso de redes sociales entre los menores. Ha habido movilizaciones en las calles, debates en instituciones como el Parlamento e incluso proposiciones políticas en eventos como el último congreso regional del PP andaluz.

En este escenario, el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha lanzado una nueva iniciativa: la organización de un congreso sobre 'bullying' y acoso en las aulas que cuente con la participación activa de todos los actores implicados entre ellos docentes, especialistas, terapeutas e incluso juristas. El objetivo de este encuentro es proponer medidas en todos los ámbitos, incluido el legislativo.

"Hablamos de un problema social que nos preocupa a todos, que provoca situaciones muy duras y que desgraciadamente también vivimos y sufrimos muy de cerca en Andalucía. Por eso, desde el Gobierno andaluz vamos a impulsar un primer congreso de 'bullying' al que convocaremos a todos los especialistas y actores principales del ámbito educativo vinculados a esta realidad para que, entre todos, busquemos fórmulas y soluciones. Y que esas situaciones tan terribles no se vuelvan a repetir", ha afirmado el presidente andaluz, Juanma Moreno.

Investigación y propuestas

Desde que se registró el suicidio de Sandra Peña, la Junta de Andalucía actuó con contundencia contra el centro presentando el expediente en la Fiscalía y difundiendo públicamente que no se habían activado los protocolos anti acoso ni se había convocado a la comisión de convivencia. De hecho hay un expediente administrativo abierto que puede derivar en un apercibimiento, en una sanción económica, o en el extremo más grave en la retirada del concierto al colegio, medida reclamada por la familia de la joven.

Al mismo tiempo, el presidente Juanma Moreno, ha propuesto iniciativas como una revisión legislativa para que los menores de 18 años que hayan participado en casos de acoso escolar no puedan acceder a móviles ni a redes sociales o un acuerdo con las plataformas tecnológicas para controlar los insultos en redes sociales.

No obstante, el Gobierno andaluz, hasta el momento ha defendido el protocolo vigente y las medidas con las que cuentan los centros educativos para enfrentarse a los casos de acoso escolar, y no tiene planteado un cambio en el procedimiento para simplificarlo o incorporar nuevas medidas.