Juanma Moreno reta a Pedro Sánchez a un cara a cara en Andalucía: "Que venga a debatir conmigo"

Quedan ocho meses para las elecciones de Andalucía, pero el tono es cada vez más electoral en el Parlamento. Este jueves, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha retado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a un cara a cara con él en el Parlamento andaluz después de las críticas que el dirigente socialista vertió sobre el popular en el Congreso. De esta forma, pone el foco en el jefe del ejecutivo como si fuera su principal adversario político dejando al margen a la candidata socialista, María Jesús Montero, y al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición en el Congreso.

"Podríamos llegar a un acuerdo para posibilitar que el señor Sánchez venga al debate del Estado de la Comunidad a debatir conmigo sobre los asuntos de Andalucía", ha asegurado Moreno a preguntas de los periodistas. El PP tiene mayoría en la Mesa del Parlamento y el presidente de la Junta se ha mostrado favorable a facilitar la visita del presidente del Gobierno a la Cámara.

"Si realmente tanto le interesa a Andalucía, que venga a Andalucía y debata con nosotros aquí", le ha recriminado. Como es habitual, en las próximas semanas el dirigente popular analizará la situación actual de Andalucía en su último debate sobre el Debate de Estado de la Comunidad. Allí, Moreno establecerá las últimas líneas de trabajo de su legislatura y dará el pistoletazo de salida último a las elecciones.mara autonómica.

Estas palabras fueron una respuesta al presidente del Gobierno quien hizo referencia a Moreno en su intervención en el Congreso de los Diputados. El dirigente socialista habló de las crisis de los cribados, las "listas de espera" de la dependencia o el "desmantelamiento" de la sanidad pública en la comunidad autónoma. "Dicen que lo tienen todo bajo control. En efecto, ¡bajo control privado!", recriminó el mandatario.

Ambiente electoral

El ambiente de campaña que se vive ya en Extremadura y Castilla y León se ha trasladado ya al Congreso, donde las futuras elecciones andaluzas, que se celebrará la próxima primavera también se han hecho un hueco tras la crisis de los cribados. "A mí me sorprende mucho que desde el Congreso, desde las Cortes Generales se nos haga oposiciones a los presidentes de comunidad autónoma", ha defendido Moreno.

Desde la llegada de la vicepresidenta, María Jesús Montero, a la secretaría general del PSOE andaluz el debate autonómico se ha elevado a rango nacional y su nombre resuena en el salón de plenos. "No es la primera vez que el señor Sánchez sale a salvar a la señora Montero dada su situación política en Andalucía", ha recordado el presidente en referencia a los datos de los sondeos que vaticinan que el PSOE perderá escaños en la próxima cita con las urnas: "No levanta expectativas ni ilusión".

Pese a todo, el presidente autonómico ha señalado que esta situación "nunca se ha visto en España". Así, ha invitado al presidente a centrarse en el Congreso de los Diputados y el Gobierno de España donde, en su opinión "tiene problemas muy serios a los que debería dar respuesta". Todo para que, según sus palabras, no se dedique "a calumniar a los presidentes autonómicos".