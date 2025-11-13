Renfe lanza billetes de Avlo a 7 euros para viajar a Madrid desde Sevilla, Córdoba y Málaga

Renfe ha anunciado que este viernes, 14 de noviembre, pone a la venta billetes de trenes de Alta Velocidad Low Cost (Avlo) a un precio de siete euros para viajar en las líneas que unen Madrid con Sevilla, Córdoba y Málaga, entre otras ciudades.

Según ha informado Renfe en una nota, estos billetes de tren se pueden adquirir desde el 14 hasta el 18 de noviembre para viajar desde este mismo viernes hasta el próximo 28 de febrero de 2026. Este precio de siete euros también estará disponible para viajar entre Madrid y Ciudad Real, Puertollano, Villanueva de Córdoba, Córdoba, Puente Genil y Antequera.

Además, ha indicado que cada día se ofrecerán plazas limitadas con dicha promoción en ambos sentidos del recorrido, con el fin de "permitir a los viajeros acceder a la alta velocidad al mejor precio". Entre otras ventajas, aquellos viajeros que pertenezcan al programa Más Renfe Plata, Oro o Platino podrán acceder a las Salas Club de las estaciones y esperar la salida del tren de la forma "más cómoda y relajada".

De este modo, la campaña comercial permitirá elegir servicios extra en el momento de la compra del billete, ofreciendo "la mayor flexibilidad" para personalizar los complementos del billete y "disfrutar de todas las ventajas" como cambios y anulaciones, selección de plaza, equipaje extra o viajar con mascota.

Finalmente, Renfe ha detallado que ha ofrecido descuentos en sus billetes para fomentar los viajes en tren en el menor tiempo posible y con todo el confort, reafirmando de esta manera "su compromiso con una movilidad sostenible".