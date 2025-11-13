Así es la ruta senderista de Cádiz que recorre bosques otoñales y lleva hasta unas casas cueva y una fuente con aguas curativas

Por todo el mundo se conoce a la perfección la belleza y riqueza de la costa gaditana, considerada una de las más hermosas de todo el país. Sin embargo, no está tan extendida la vida natural y paisajística con la que cuenta la provincia de Cádiz, donde existen un sinfín de rutas senderistas y enclaves de interés que nada tienen que envidiar a sus playas. Y entre estos enclaves, destaca una ruta que trascurre por bosques otoñales y que permite contemplar casas cueva, antiguas edificaciones moriscas e, incluso, una fuente con aguas curativas.

La ruta de senderismo de Cádiz, en el Parque Natural de Los Alcornocales

Este enclave que se presenta como idóneo para realizar en familia por la facilidad de su recorrido es el sendero El Palancar, una ruta circular situada en el Parque Natural de Los Alcornocales que discurre junto al pantano de Charco Redondo. Esta ruta cuenta con un trayecto de unos 10 kilómetros de longitud, aunque existen caminos alternativos que reducen considerablemente esta distancia.

El sendero El Palancar, en Cádiz, permite llegar a unas casas cuevas ocultas y una fuente con aguas curativas / Junta de Andalucía

Durante este trayecto, los caminantes pueden disfrutar no solo de la belleza, la flora y la fauna salvaje del parque natural, sino también de antiguos polvorines militares excavados bajo la montaña y de réplicas de edificaciones antiguas que poblaban la zona llamadas 'moriscos'.

Una ruta de senderismo en Cádiz con aguas curativas

Además, el recorrido les llevará hacia una fuente de aguas ferruginosas consideradas medicinales por sus propiedades curativas. Esto se debe a que nacen de un arroyo subterráneo que pasa por vetas de hierros que las lavan y que les confieren su color rojizo y las características medicinales que obtienen.

Asimismo, durante este sencillo recorrido también se pueden encontrar varias tumbas prehistóricas excavadas en la piedra conocidas como tumbas antropomorfas, así como terrenos de alcornocales y pinares.

Finalmente, el sendero llega hasta uno de los mayores atractivos de la zona, las casas cueva, que se encuentran completamente integradas en la roca y que estuvieron pobladas hasta los años 70.

Unos habitáculos en los que se puede entrar y que no solo permite observar cómo eran estas casas, sino disfrutar desde ellas de una vista única de la sierra, el pantano del Charco Redondo y todo el parque natural. Unas vistas que también se pueden contemplar desde el Mirador del Palancar, uno de los entornos más privilegiados del lugar.

Cómo llegar a esta ruta senderista de Cádiz

A pesar de que esta ruta es de acceso libre, puede estar cerrada al público algunos días del año para garantizar la seguridad de los visitantes cuando se realicen actividades cinegéticas, como la caza selectiva, por lo que se recomienda comprobar con la oficina del parque natural en Alcalá de los Gazules los días en los que permanecerá cerrado para no llevarse sorpresas.

Para llegar a este sendero circular, es necesario coger la salida 85 de la antigua carretera A-381 que una Jerez y Los Barrios y dejar el vehículo en el aparcamiento situado en la finca desde la que da comienzo esta ruta. Una vez allí, solo será necesario seguir las indicaciones del camino y disfrutar de una de las rutas más hermosas y sencillas de la provincia.