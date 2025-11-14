Andalucía abre una subasta permanente para vender más de 200 locales, viviendas y suelos que siguen sin comprador

El pasado mes de julio la agencia pública AVRA ofertó 287 solares de uso residencial o industrial, garajes o locales repartidos por toda Andalucía con la previsión de ingresar más de 22 millones de euros y favorecer la construcción de 257 viviendas y decenas de proyectos empresariales. Sin embargo, el resultado de la convocatoria fue limitado: se adjudicaron 45 inmuebles que sumaron unos ingresos de 6,7 millones de euros. El resto se quedaron sin comprador.

Por este motivo, con los 200 inmuebles que se quedaron sin vender la Consejería Fomento va a poner en marcha un nuevo procedimiento. Se abrirá una Oferta Pública Permanente que permanecerá disponible hasta septiembre de 2026. "Sabemos que hay interés en el mercado", inciden este departamento de la Junta de Andalucía para justificar esta nueva oportunidad para la compra.

Un centro deportivo en Costa Ballena y 138 viviendas

Entre los 45 inmuebles que se han conseguido vender en la subasta destaca uno especialmente: un gran suelo dotacional en Costa Ballena (en Chipiona) por el que se han ingresado más de 4 millones de euros y que se destinará a un gran espacio deportivo. Además, se han adjudicado cinco suelos industriales en Baza, Huelma y El Carpio.

En cuanto a viviendas, la subasta de AVRA ha permitido activar tres bolsas de suelo en Málaga, Córdoba y Jerez de la Frontera para que se construyan 138 viviendas de renta libre por parte de los promotores privados que las han adquirido. También se ha encontrado comprador para una quincena de viviendas protegidas en el centro de Málaga.

El resto de inmuebles que se han conseguido vender y poner en uso son 17 garajes, un trastero, y dos locales comerciales ubicados en la provincia de Cádiz.

Suelos para empresas y proyectos residenciales desiertos

La Junta de Andalucía, sin embargo, no ha encontrado comprador para suelos en los que se pueden ejecutar otro centenar de viviendas. Estas parcelas se incorporarán ahora en la subasta permanente. Están ubicados en Almería (20), Jaén (38), Cártama (25) y Lebrija (7). El Gobierno andaluz está convencido de que en esta nueva oportunidad encontrará comprador para estos terrenos.

En vivienda protegida también se ha quedado una parcela sin comprador. Concretamente, nadie ha concurrido para hacerse con las 18 viviendas protegidas del municipio de Bonares que la Junta de Andalucía incluyó en la subasta del pasado de mes de julio y que pasará a la oferta permanente.

Suelos para empresas

Los mayores problemas los ha encontrado la Junta de Andalucía a la hora de rentabilizar las parcelas calificadas como industriales o terciarias que quería vender en esta convocatoria. Apenas se han conseguido vender cinco ubicadas en Baza, Huelma y El Carpio de los más de cien ofertados.

Quedan por tanto 14 parcelas en Almería, una en Medina Sidonia, 3 en Villacarrillo, 50 en Alcalá la Real, un solar en Camas en el Polígono industrial de El Machón y un gran terreno para uso industrial en Alcalá de Guadaíra. Se van a incorporar también a esta oferta una treintena de locales, garajes y trasteros que se han quedado sin comprador en la primera convocatoria.

Balance de la subasta permanente

La nueva oferta permanente de inmuebles que se abre ahora por parte de la Consejería sustituye a la que ha permanecido abierta durante este último año y que ha conseguido la adjudicación de 40 inmuebles valorados en dos millones de euros.

Entre ellos se encuentran siete parcelas de uso residencial en Obejo (Córdoba), Cartaya y Bonares (Huelva), Jaén y Cártama (Málaga) donde se podrán levantar 27 viviendas libres, además de otra parcela residencial unifamiliar en Casariche (Sevilla) destinada a vivienda protegida.

En esta misma oferta se ha resuelto con la enajenación de 16 suelos industriales en los municipios de Serón (Almería); Cádiz; y Alcalá la Real, Huelma y Torredonjimeno (Jáen). Se han vendido también seis locales, distribuidos en Jaén y Sevilla, y una parcela de uso terciario en Huelma (Jaén). El resultado de esta convocatoria se completa con nueve garajes que se han adjudicado en la provincia de Jaén y Sevilla.