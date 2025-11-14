El tiempo
Andalucía se prepara para un giro invernal tras la borrasca Claudia
La borrasca Claudia deja un fin de semana lluvioso y abre la puerta a un ambiente invernal
Las lluvias siguen el fin de semana y tas las lluvias la entrada de una masa de aire frío desde el Atlántico, asociada a la borrasca Claudia, provocará un descenso en las temperaturas durante los próximos días en diferentes zonas de Andalucía, especialmente en las temperaturas mínimas que los termómetros podrán llegar a perder hasta más de 6ºC.
Fin de semana con lluvia
Sábado
- 00:00–06:00 horas: Muy nuboso con lluvia, 100% de posibilidad de lluvias, 12°C mínima y 20°C máxima
- 06:00–12:00 horas: Cubierto con lluvia, 100% de posibilidad de lluvias, 10°C mínima y 20°C máxima
- 12:00–18:00 horas: Cubierto con lluvia, 100% de posibilidad de lluvias, 9°C mínima y 20°C máxima
- 18:00–24:00 horas: Muy nuboso con lluvia, 70% de posibilidad de lluvias, 9°C mínima y 20°C máxima
Domingo
- 00:00–12:00 horas: Muy nuboso con lluvia, 65% de posibilidad de lluvias, 8°C mínima y 21°C máxima
- 12:00–24:00 horas: Nuboso con lluvia, 100% de posibilidad de lluvias, 6°C mínima y 21°C máxima
En Andalucía se podrán acumular más de 20 litros por metro cuadrado en una hora en amplias zonas, entre 40-70 litros por metro cuadrado en doce horas, especialmente en zonas como Aracena (Huelva), la sierra norte de Sevilla o en Grazalema (Cádiz). También lloverá con intensidad en la costa granadina y otros puntos de la provincia y de Málaga, más de 60 litros por metro cuadrado en doce horas.
Habrá fuertes tormentas y soplarán vientos de 70 kilómetros por hora en el litoral gaditano y de Huelva además de temporal marítimo, al igual que en la zona del Estrecho.
- Confirmado: la borrasca Claudia barrerá Andalucía con lluvias fuertes y vientos al menos cuatro días
- El acuerdo con los funcionarios más allá de la subida salarial: acción social, estabilización y elección de los PLD
- Sevilla, en aviso amarillo por la borrasca Claudia: estas son las horas en las que lloverá este jueves
- El PP se enfrenta a Vox por su rechazo a los presupuestos de Andalucía: 'Están subiditos, pero la democracia no les sienta bien
- Andalucía activa otro 'plan renove' de sus carreteras: desdoble de Rota, accesos a Sierra Nevada o la Jerez-Los Barrios
- Así es el plan para regenerar Matalascañas: remodelación de nueve espigones y 700.000 metros cúbicos de arena
- La recaudación por el Impuesto de la Renta se dispara en Andalucía: mil millones y 120.000 contribuyentes más
- Crisis de los cribados: Amama se levanta de la mesa de la Junta y rechaza firmar un 'acuerdo de confidencialidad