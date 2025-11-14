Sucesos
Detenida la presunta autora de apuñalar a una mujer al salir de un entrenamiento de fútbol en La Línea
El suceso ocurrió este pasado miércoles 12 de noviembre
Agentes de la Policía Nacional de Cádiz han detenido a una mujer como presunta autora de una agresión con arma blanca a otra mujer perpetrada el pasado miércoles 12 de noviembre a la salida de un entrenamiento de fútbol en el Estadio Virgen del Carmen del Zabal, en el municipio de La Línea de la Concepción.
En una nota, la Policía ha aclarado que esta agresión no guarda relación alguna con la actividad deportiva que se estaba desarrollando en el lugar.
Según las primeras pesquisas desarrolladas por la Unidad de Delitos Violentos de la Policía (UDEV), se habría producido un enfrentamiento entre dos mujeres de mediana edad. Durante el altercado, una de ellas, la que portaba un arma blanca, asestó varias puñaladas a la otra mujer, provocándole heridas en la zona abdominal y en el hombro izquierdo.
La víctima fue evacuada de inmediato al Hospital Universitario de La Línea de la Concepción, donde tuvo que ser intervenida de urgencia debido a la gravedad de las lesiones sufridas.
Desde el primer momento, varias unidades de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar, asumiendo la UDEV la investigación con el objetivo de esclarecer lo ocurrido.
La rápida labor policial permitió que horas más tarde se lograse la detención de la presunta autora, quien ya ha sido puesta a disposición judicial.
